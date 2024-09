Absueltos los 28 activistas de Greenpeace acusados de pintar "hotel ilegal" en El Algarrobico

El Juzgado de lo Penal 1 de Almería ha absuelto a las 28 personas que fueron acusadas, según la propiedad del hotel, de causar daños en la fachada de El Algarrobico en una acción de Greenpeace, con una enorme pintada donde se leía 'Hotel ilegal' que tuvo lugar en mayo de 2014 en el municipio de Carboneras.

"Celebramos que todas las personas hayan sido absueltas. Esta nueva sentencia confirma que El Algarrobico tendría que haber pasado a la historia hace mucho tiempo, los responsables deberían pagar por los daños y restaurar el ecosistema", ha asegurado a raíz de este pronunciamiento judicial Eva Saldaña, directora de Greenpeace España, en un comunicado.

Según Saldaña, ejercer el derecho a la protesta ante los "atentados al territorio" es una herramienta imprescindible para provocar cambios y así seguiremos haciendo: "No nos van a callar".

La acusación ejercida por la propiedad del hotel solicitaba una pena de veinticuatro meses de multa, a razón de una cuota de seis euros diarios, un total de 1.080 euros para cada una de las personas acusadas, y una pena de prisión de un año para cada una por un supuesto delito de desobediencia. Además, pedía 186.703 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en el hotel.

La Fiscalía entendía, al igual que la defensa, que no se había cometido delito dado que no había sido posible identificar a las personas que habían pintado la fachada del hotel, que las personas acusadas habían sido identificadas en la playa, pero no dentro del mismo y, en definitiva, que no se podía atribuir responsabilidad a las acusadas.

La sentencia

La sentencia, en la que prevalece la presunción de inocencia, recoge que no resulta probado que ninguna de las personas acusadas accedieran por la fuerza y tras romper el candado de la puerta al interior del hotel El Algarrobico ni que pintaran de negro la fachada del mismo, ha informado Greenpeace.

Señala, además, que tampoco se ha acreditado que los acusados desatendieran la orden de los agentes de la Guardia Civil personados en el lugar debidamente uniformados para que abandonaran el inmueble.

A la espera de ver si la empresa propietaria, Azata, interpone recurso de apelación contra la sentencia, según Greenpeace se cierra un capítulo más en la lucha de esta organización por el derribo del hotel ilegal de El Algarrobico.

Según los ecologistas, esta nueva sentencia se suma a las más de cuarenta resoluciones que le dan la razón a Greenpeace y que han declarado que la construcción del hotel fue ilegal.

El hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en el parque natural Cabo de Gata, ha sido en las últimas dos décadas protagonista de una lucha ecologista para lograr su derribo, un hito que todavía sigue sin fecha.