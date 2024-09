Cómo tener una actitud positiva puede ayudarte en la vida, según el compositor Lucas Vidal

El compositor Lucas Vidal inició muy pronto su carrera, casi sin darse cuenta. Comenzó a tocar el piano a los 3 años, en el seno de una familia vinculada al arte y a la danza. De hecho, su madre y su familia materna eran referentes en el ballet clásico, mientras que su abuelo paterno, José Manuel Vidal Zapater, fue el fundador del sello discográfico Hispavox y representó a artistas como Raphael o Karina, entre otros.



A los 15 años. Lucas ya era un apasionado de la música, hasta el punto de conseguir una beca del Berklee College of Music, donde estuvo 5 semanas que le cambiarían la vida. Descubrió su vocación y se propuso una meta: convertirse en compositor de bandas sonoras de Hollywood ¿Cómo? Con positividad y relativizando los problemas y las adversidades, premisas que siempre ha tenido muy presentes y que, sin duda, han marcado su vida.



Lucas Vidal continuó con su formación y su siguiente paso fue cursar la doble titulación de Música para Cine y Composición en en la la prestigiosa Juilliard School de Boston, en el año 2005, cuando solo tenía 16 años. Unos pocos años después llegaría su debut en la gran pantalla como compositor de banda sonora.



Y es que seguro que recuerdas las bandas sonoras de la exitosa serie Élite, Palmeras en la Nieve; la de LaLiga, la de Fast and Furious o incluso la de Telefónica, entre otras. Todas ellas llevan el sello de Lucal Vidal, compositor de bandas sonoras para películas, series, eventos y empresas y, entre otras cosas, uno de los 100 personajes creativos más influyentes para Forbes en 2019.



Diagnosticado de cáncer a los 21 años

Lucas Vidal es el nuevo invitado de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica que visualiza talento e inspira conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. Y lo es porque la suya es una historia de superación y todo un ejemplo vital.



Porque mucho antes de cosechar sus éxitos, con toda la ilusión de una prometedora carrera por delante, Lucas tuvo que hacer frente a uno de los momentos más duros y complicados de su vida, cuando a la temprana edad de 21 años fue diagnosticado de cáncer.



Fue en esos momentos cuando la positividad y la capacidad para relativizar las adversidades jugaron un papel fundamental en su recuperación. El proceso de quimioterapia fue duro, pero prestó atención a los consejos de su padre, que ahora ha hecho suyos en su día a día, y consiguió salir de un bache muy serio que ponía en juego su salud.

Tras vencer al cáncer, apostó más que nunca por la positividad y siguió avanzando en su proyecto profesional hasta convertirse en un referente a día de hoy como compositor de bandas sonoras, que le han llevado incluso a ser premiado con varios premios Goya y un premio Emmy.



Las claves de Lucas Vidal para desprender positividad

El compositor nos enseña ahora en Mejor Conectados que enfrentarse a la vida con positivismo y relativizar en el día a día nos sirve para conectar con los demás y ser más felices con nosotros mismos. Asegura que es una de sus claves para llegar a donde está ahora mismo, además de mucho trabajo y mucho estudio. Ser positivo con uno mismo y actuar con actitud positiva con los demás es uno de los factores clave para aspirar a grandes metas.



Es otro de los argumentos de Lucas Vidal para mostrarnos desde su experiencia cómo afrontar una grabación con positividad, y además ofreciendo comida a todos los participantes; o prestar una atención extra a aquellos músicos que no están en primera línea.

Son algunos de los pequeños detalles con los que Lucas trata de ganarse la confianza de los que le rodean. Hasta en esas ocasiones en las que el conjunto de músicos no termina de funcionar o un instrumentista no logra un sonido perfecto, Lucas corrige con una sonrisa, con empatía y con actitud positiva. Así trata de extraer el máximo de cada persona.



Para conseguirlo, es fundamental otro de los factores clave sobre todo en los inicios y en los momentos en que parece que tenemos todo en contra: una actitud positiva con uno mismo. Lucas nos cuenta cómo coleccionó un "no tras no" durante su etapa de estudiante y, pese a ello, supo enfrentarse a las adversidades con positividad y simpatía, tratando de transformar cada "no" en un "sí" hasta alcanzarlo.



Todo es relativo, todo es positivo

"Relativizar es encontrar ese equilibrio entre ser positivo y realista con las circunstancias del entorno, y las propias", afirma Lucas Vidal. Porque es normal que a lo largo de nuestra vida vivamos momentos buenos y momentos malos, el factor diferencial es cómo afrontamos estas situaciones y si somos capaces de relativizar y darle el peso justo.



Lucas Vidal en Mejor Conetados.

También porque relativizar es relajar el ambiente, las presiones propias. Es activar la actitud positiva y transmitirlo a nuestro entorno. Así que si te encuentras en esta situación, te servirá de gran ayuda poner en práctica las claves de Lucas Vidal y probar a proyectarte a un futuro en el que, sin duda, estarás mejor.



La experiencia de Lucas Vidal vuelve a enseñarnos que cuando conectamos con nosotros mismos y somos capaces de reconocernos y ver el valor de lo que nos rodea, podemos conseguir cosas increíbles, que es la verdad universal sobre la que se construye Mejor Conectados .



En el caso de Lucas, la positividad y la relatividad le han servido para derrotar a las adversidades y también para enseñarnos cómo tener una actitud positiva puede ayudarte en la vida.



Una carrera llena de éxitos

Lucas Vidal logró vencer al cáncer con positividad y relativizando las dificultades, y así pudo continuar con su más que prometedora carrera, que le ha llevado a componer exitosas bandas sonoras. Debutó en la película The cold light of day . protagonizada por Bruce Willis, Henry Cavill y Sigourney Weaver, y a partir de ahí empezaron a lloverle los trabajos en películas como The Raven o Mientras duermes en 2012, Fast & Furious 6 en 2013 o Palmeras en la nieve en 2015.



Pero, sin duda, la genialidad de Lucas Vidal va mucho más allá del cine, ya que también ha dejado su marca en la industria de la música, siendo el compositor del tema musical destinado a la celebración del centenario de Telefónica, una oportunidad única que refleja su versatilidad y destreza dentro del mundo de la composición.



Su trabajo no ha pasado desapercibido, al contrario. Lucas fue premiado con dos Goyas, en 2016, por Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, y Palmeras en la Nieve, junto con Pablo Alborán de Fernando González Molina.



Ese mismo año, consiguió también un Emmy al mejor tema musical por el Himno compuesto para los Juegos Olímpicos de Río para ESPN, lo que le situó en primera línea a nivel internacional y dio pie a que en 2018 fuera reconocido por Marca España como Embajador de la imagen de España en el exterior.



Más recientemente, Lucas ha trabajado en producciones como Los favoritos de Midas, la popular serie Élite de Netflix o las películas Guilt y Amor de Madre. Pero también está íntimamente ligado al Teatro Real, donde ha ofrecido espectáculos que ha emocionado a grandes y pequeños y han situado a Lucas como uno de los compositores de referencia en España.



Qué es Mejor Conectados

Mejor Conectados es la iniciativa de Telefónica que muestra historias que retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles", que tiene el objetivo de poner en valor el poder de las conexiones humanas.



Para ello cuenta con el apartado Inspírate, donde Rafa Nadal, el chef Ferrán Adrià, la nadadora paralímpica Teresa Perales, el triatleta Javier Gómez Noya, el exjugador de baloncesto Nacho Azofra o el futbolista Keita Baldé nos descubren qué conexiones hicieron posibles grandes logros.



En Mejor Conectados podemos encontrar también el apartado Aprende, una serie de pequeñas 'clases magistrales' en las que grandes figuras como Molo Cebrián, Marta Gilart, Gemita, Iñaki Gabilondo, Toni Nadal, María Zabala, Rafa Nadal o Amaya Valdemoro ofrecen, en primera persona, consejos y reflexiones que nos pueden servir de inspiración y aprendizaje y establecer mejores relaciones en nuestro día a día.