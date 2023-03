Activistas antirracistas piden la dimisión de Marlaska y Montero por las "vidas negras masacradas en Melilla"

Un grupo de activistas del movimiento y la asamblea antirracista de Madrid han irrumpido este martes en un acto público del Ministerio de Igualdad para exigir la dimisión de la ministra, Irene Montero, y la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las muertes en la frontera entre Melilla y Marruecos del pasado 24 de junio.

La protesta ha tenido lugar durante la inauguración de la III Semana Antirracista, organizada por la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, donde una de las activistas ha interrumpido el evento, en el que no estaba la ministra, pese a que estaba prevista su participación. "Melilla justicia", "no al pacto de impunidad de Marlaska y Montero" o "no hay feminismo sin antirracismo" han sido algunos de los gritos proferidos por la activista, según han explicado a Público, ya que el acto era a puerta cerrada.

En el exterior, una veintena de personas han desplegado pancartas y encendido bengalas en la puerta del Ministerio a modo de protesta y han colocado siluetas negras de personas representando a los fallecidos del pasado junio. También han leído un comunicado en el condenan la postura de Unidas Podemos ante estos hechos.

Las activistas han querido aprovechar la celebración del Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial para recordar, nueve meses después, que aquel intento de cruce masivo por el puesto fronterizo de Barrio Chino que "se saldó con cientos de personas negras, la mayoría refugiadas, expulsadas ilegalmente del territorio español y con decenas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura, entre otros gravísimos crímenes".

El acto ha quedado momentáneamente interrumpido cuando una de las activistas ha accedido a la sala para criticar lo que consideran un "pacto de impunidad sobre la masacre de Melilla" entre PSOE y Unidas Podemos.

Marlaska fue reprobado por el Congreso de los Diputados el mes pasado por su gestión de esta tragedia y sus explicaciones. A propuesta del PP, la moción salió adelante con los votos de PP, Vox y ERC, entre otros grupos. Pero tanto PSOE como Unidas Podemos votaron en contra de reprobar al ministro del Interior. Algo que, en el caso del socio minoritario del Gobierno, contradecía las críticas iniciales que varios portavoces de UP lanzaron contra Marlaska.

"El Partido Socialista necesitaba impunidad para Marlaska y Unidas Podemos

se la ha brindado para mantener a la ministra Irene Montero en su puesto", aseguraba el comunicado , en el que acusan a Montero de sostener a Marlaska a cambio de que el PSOE mantuviera a la ministra de Igualdad en su cargo pese a la polémica levantada por los "efectos no deseados" de la ley del "sólo sí es sí".

"Un voto cruzado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos pactado para blindar a ambos ministros al frente de sus respectivos ministerios (...). "Sus puestos descansan sobre vidas negras masacradas en Melilla", ha insistido los activistas, que han tildado la celebración de este día contra la discriminación como "día del paripé internacional contra la violencia racista".

El movimiento antirracista ha recordado que Montero aseguró en público tras la tragedia que eran "unos hechos insoportables" y que debía ponerse en marcha una "investigación independiente" sobre las muertes y otras posibles violaciones de los derechos humanos en la frontera. Pero "su posición cambió drásticamente y ni ella ni su grupo parlamentario volvieron siquiera a mencionar la posibilidad de una comisión parlamentaria que esclareciera los hechos. Más bien todo lo contrario", han denunciado.

A pesar de la presión política y la gran atención mediática nacional e interaccional sobre estos sucesos, la Fiscalía acabó archivando su investigación al no apreciar indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas en la frontera. Todavía se desconoce el número real de personas que murieron en el intento de cruce. La versión marroquí habla de 23 fallecidos, aunque diversas organizaciones han cifrado en más de 37 las víctimas mortales.