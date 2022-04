El actor francés Alain Delon solicita el suicidio asistido

El actor francés Alain Delon ha solicitado el "suicidio asistido" a sus 86 años en Suiza, país en el que reside —en Francia tampoco hubiera podido hacerlo porque es ilegal—.

El intérprete de películas como El silencio de un hombre (1967), El gatopardo (1963) o A pleno sol (1960), entre muchas otras, ha pedido "una muerte digna", según informó Anthony Delon, uno de los hijos del actor, en una entrevista a la cadena RTL e informaron medios franceses como Le Point durante el mes de marzo.

Después de que la intención del intérprete de someterse a un suicidio asistido fuera conocida, el actor ha querido dejar un mensaje de despedida. "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", ha compartido el actor en un comunicado a los medios de comunicación, según recoge 20 minutos.



Delon se acoge al suicidio asistido y no a la eutanasia, que es ilegal en Suiza

Delon ya ha empezado los trámites para que su padre pueda recibir el suicidio asistido. La discapacidad que sufre el actor desde un ictus en 2019 es uno de los motivos por los que el actor quiere poner fin a su vida. La segunda razón es que el actor habría sufrido mucho viendo a su expareja, Nathalie Delon, luchar contra un duro cáncer de páncreas y fallecer hace un año.

Según informa RTVE, Alain Delon se acoge al suicidio asistido, legal en Suiza, pero no a la eutanasia, ilegal en este mismo país. Hay una única diferencia que separa el suicidio asistido de la eutanasia: depende de quién administre la medicación.

Mientras que el suicidio asistido consiste en proveer al paciente del medicamento necesario para que sea él quien se lo administre, en la eutanasia es un médico el que se lo aplica al paciente.