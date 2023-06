Adrienne Buller: "La crisis ecológica no puede someterse a los mecanismos de mercado"

Adrienne Buller es la directora de investigación en el think tank británico Common Wealth, donde dirige proyectos sobre la construcción de una economía democrática, autora de The Value of a Whale: On the Illusions of Green Capitalism, y coautora, junto a Mathew Lawrence, de Owning the Future: Power and Property in an Age of Crisis.



En un momento en el que el capitalismo verde exige que filtremos nuestra respuesta a la crisis climática a través del mercado, la autora analiza todo lo que está mal con este enfoque.



En esta entrevista realizada en el marco de un proyecto sobre populismo climático de derechas del The Center for the Advancement of Infrastructural Imagination (CAII), Buller señala que todo se reduce a la política: apelar al greenwashing no impedirá que las finanzas climáticas minimicen el riesgo, maximicen los rendimientos y descuiden el bien común. Es fundamental que luchemos por gobernar democráticamente nuestros sistemas económicos.