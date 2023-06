Emilio Santiago: "El colapsismo genera desmovilización en los desmovilizados"

Emilio Santiago es investigador de la plaza de antropología climática del CSIC. Su pensamiento académico se entrelaza con el análisis del movimiento ecologista y sus postulados. Ahora publica un libro titulado Contra el mito del colapso ecológico (editorial Arpa) donde se mete de lleno en uno de los debates más intensos del conservacionismo español y europeo.



El colapso no es una opción y la crisis climática está lejos de desencadenar una caída abrupta del sistema. "Puede generar más desigualdad", dice en una entrevista con Público, "pero no un colapso". El debate, no obstante, no gira en torno al léxico y la semántica, sino a las implicaciones que tiene hablar de colapso en un momento que urge a construir horizontes de esperanza.