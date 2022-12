Una de las agredidas por la Policía de Ceuta: "Me aparté y me volvieron a pegar, eso es el colmo"

Fatiha Ahmed Mohamed celebraba el sábado en el centro de Ceuta la victoria de la selección de Marruecos frente a Portugal en el Mundial de Catar cuando fue agredida por varios agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la policía local. No fue la única víctima, según varios vídeos de los hechos difundidos en redes sociales tras las concentraciones de seguidores de Marruecos.

También sufrieron varios porrazos una madre y una hija que se quejaron de los golpes sufridos por Ahmed. De hecho, según El Foro de Ceuta, una de ellas acabó con un dedo roto por uno de los porrazos recibidos en una celebración que estaba transcurriendo sin incidentes.

Ahmed ha denunciado esta agresión ante la Policía Nacional después de pasar por el hospital, en cuyo parte médico figuran las contusiones que ahora marcan varias partes de su cuerpo. También ha contado su versión de los hechos a El Foro de Ceuta en una declaraciones en las que achaca a un episodio de "racismo" esta situación.

Según relata, los agentes de la UIR acudieron para disolver la columna de gente que celebraba la victoria marroquí, algunos de ellos con tambores. En ese momento, sintió "un golpe, como un de un porrazo en toda la espalda", recuerda. Entonces se giró para pedir explicaciones al agente, pero este solo le respondió: "Vete".

parte de lesiones de Ahmed tras acudir a Urgencias del Hospital de Ceuta. — El Foro de Ceuta / Cedida

"Sinceramente, me altere, me di la vuelta con impotencia y otro policía vino a pedirme la documentación y le dije que no la llevaba encima". Entonces se acercaron las otras dos agredidas, que le recriminaron a los agentes su actitud. Los vídeos muestran cómo los agentes también las golpean con las porras. A una de ellas, el golpe le alcanza con fuerza una mano y la chica corre gritando de dolor hasta sentarse en el suelo sollozando.

Cuando esto ocurría, Ahmed intentó alejarse, pero no lo logró. Otro agente le propinó "tres golpes fuertes seguidos. A la tercera caí rendida al suelo", especifica. Fue trasladada al hospital por una ambulancia y el parte médico recoge una contusión en codo, aunque la mujer asegura que tiene varios moratones y dolor producto de los golpes. También denuncia que el agente que le golpeó primero se negó a facilitarle su número de identificación.

La Jefatura Superior de la Policía Nacional asegura que los agentes municipales implicados ya rinden cuentas tras las denuncias de las agredidas. La Asamblea de Ceuta, excepto Vox, condena el suceso y el Gobierno ha anunciado una investigación para esclarecer los hechos.