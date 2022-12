Los ataques racistas y los bulos (desmentidos) de la victoria de Marruecos ante España en el Mundial de Catar

El ambiente venía caldeándose desde la jornada previa al último partido en el Mundial de Catar de la selección española, que cayó en octavos de final ante Marruecos. En redes sociales las palabras "leña al moro" se convertían en trending topic, acumulando más de 10.000 tuits entre el día anterior al encuentro y la noche del mismo.

Más del 70% de los tuits lanzados partían de cuentas de ultraderecha o antidemocráticas. — Julián Macías

De todos ellos, más del 70% se publicaron desde cuentas ultraderechistas con un marcado discurso racista e islamófobo, mientras que menos del 30% lo hicieron con la intención de denunciarlo. Entre todas las publicaciones destaca una de las tuiteadas por la cuenta Hispameme por ser la que mayor impacto obtuvo.

Se trataba de un vídeo en el que alternaban imágenes de la selección española, fotografías del Ejército, banderas de España y, ante todo, mucho racismo: imágenes de la "reconquista", caricaturas islamófobas, imágenes de la valla de Melilla, migrantes siendo apaleados por la Guardia Civil… Incluso incluían un corte del prófugo de la justicia y condenado por maltrato Carlos Navarro –más conocido como El Yoyas– en un programa de Canal Català donde profería insultos machistas y racistas a una invitada de origen marroquí.

Tampoco quiso quedarse fuera de la fiesta la cuenta Españabola –denunciada por Macarena Olona por acoso y amenazas y que, según insinúa ella, estaría contratada por Vox–, que compartió consignas racistas en su canal de Telegram y a través de Twitter.

Paralelamente, desde el Foro MDM difundían convocatorias de grupos ultras de Madrid, Sevilla, València o Zaragoza para "proteger las calles de los actos vandálicos de los aficionados marroquíes". ¿Y qué tipo de contenidos publica este foro en sus redes sociales? Proclamas racistas, alusiones a las cruzadas y demás elementos habituales en los denominados "nostálgicos".

Y, por supuesto, Vox, que ya un día antes del partido entre España y Marruecos ya presagiaba disturbios a través de sus redes sociales.

También su medio afín La Gaceta de la Iberosfera publicaba un artículo de Toni Cantó donde, en sus críticas a la "imposición" de la lengua en Catalunya, mezclaba el catalán con el árabe, que, supuestamente, se hablaría más entre los jóvenes de "algunos barrios" de Barcelona.

El sesgo de confirmación

Resulta imprescindible aportar todo este contexto para poder comprender la facilidad con la que estos bulos calan en determinados sectores de la población y cómo manipulaciones más sutiles que se han desarrollado en medios generalistas pueden permear y acompañar estas noticias falsas.

Uno de los principales factores que opera a la hora de dar credibilidad a un bulo es el llamado sesgo de confirmación. Esto es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas.

De este modo, los mensajes anteriormente descritos se enfocan precisamente en potenciar la susceptibilidad al sesgo de confirmación, creando, por una parte, la ilusión de una amenaza –que se produzcan disturbios– y, por la otra, alimentando el sentimiento de animadversión racista –lo que amplía la probabilidad de replicar y difundir dichos discursos de odio y bulos–.

Los bulos

Pese a que apenas se produjeron actos vandálicos o disturbios y que la inmensa mayoría de las celebraciones marroquíes se desarrollaron de forma festiva y pacífica, no parece que fuera así al abrir determinados medios de comunicación, revisar redes sociales o mirar de reojo la televisión desde el bar donde se toma el café de la mañana.

El conflicto más grave no se produjo tras la victoria de la selección marroquí, sino instantes antes del comienzo del partido en un bar de Huelva. Según testigos citados por Huelva Información, se desencadenó una pelea por una discusión entre un aficionado de la selección española y una joven. Fue entonces cuando los aficionados marroquíes salieron en defensa de la joven y se desató la trifulca. El único detenido fue el desencadenante de la pelea, de nacionalidad española y seguidor de la Roja. Eso no impidió a Ok Diario titular su noticia "Aficionados marroquíes agreden brutalmente a hinchas españoles".

Precisamente se emplearon imágenes de esta pelea para ilustrar una noticia falsa publicada en el blog El Enemigo del Sur –ya eliminada– donde se afirmaba que hinchas marroquíes habían asesinado a un aficionado español en Cartagena. Era tan burdo que en la imagen se observa claramente el nombre de la plaza onubense Quintero Baez, aunque en la noticia falsa afirmaban que se trataba de la Plaza Bastarreche de Cartagena. El bulo llegó a las redes sociales y fue difundido por cientos de bots. Desde este mismo blog difundieron otras fake news ese mismo día, que fueron replicados por las mismas cuentas e inflados nuevamente con cientos de bots.

También se recurrió a recuperar imágenes antiguas para hacerlas pasar por actuales, un clásico de la desinformación. Se utilizó en la difusión de una noticia falsa sobre supuestos saqueos en los comercios de Logroño. Para dar credibilidad a este bulo emplearon un vídeo grabado en octubre de 2020, durante las protestas contra las medidas de contención del coronavirus. Protestas, por otro lado, alentadas, jaleadas y protagonizadas por la ultraderecha.

También El Puntal 24h –cuenta de Twitter que simula ser un medio de comunicación y aparece repetidamente en campañas de desinformación– empleó una variante de esta técnica. Cogió una noticia de una agresión de unos días antes y se la adjudicó a un ciudadano magrebí, pese a que la agresión fue perpetrada por un ciudadano de nacionalidad española, tal y como se explicaba en la información original. Esta misma cuenta difundió también el bulo de que aficionados marroquíes estaban destrozando escaparates en Bilbao. Ambos tuits contaron con el apoyo masivo de bots ya habituales en estas campañas, algunos de los cuales tienen su actividad principal en otros países.

Javier Negre y su plataforma, Estado de Alarma, también estuvo detrás de algunos de los bulos bajo el titular "La afición de Marruecos desata una noche de terror en toda España tras su victoria en el Mundial". Uno de ellos consistía en que aficionados marroquíes habrían incendiado un edificio en Parla, municipio madrileño. Algo completamente falso, como reconoció horas más tarde el propio Negre excusándose en que "al producirse el día que muchos marroquíes causaban disturbios en España, se vinculó a los mismos por error". Cabe recordar que no se produjeron apenas incidentes.

Lo que no ha rectificado ni borrado es el artículo en el que insinúa que un tuit de RTVE felicitando a la selección marroquí por su victoria es la prueba de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amañó el partido para contentar a Marruecos. Tampoco ha rectificado ni borrado la noticia falsa en la que afirma que "el alcalde socialista de Murcia alumbra un edificio público con la bandera marroquí tras su victoria sobre España". A este relato de fantasía se sumaron desde el Partido Popular de Murcia y Vox Murcia. Todo ello a pesar de que son las mismas luces de Navidad que se llevan empleando, al menos, desde 2019.

Un bulo que el Partido Popular de Murcia ha decidido seguir a cualquier precio, pese a que llevaba horas desmentido. "Ante el clamor popular y el revuelo generado, el Ayuntamiento ha retirado las luces". Spoiler: sólo se habían apagado porque ya era de día, tal y como recordó Esther Nevado, Concejala de Salud del ayuntamiento murciano.

No podía faltar tampoco Ok Diario, que ante la ausencia de altercados recurría al titular "Aficionados marroquíes bombardean con cohetes una calle de Sevilla tras la victoria de su selección". El responsable de este titular no es otro que Borja Jiménez, quien difundiera el bulo de Vox en Semana Santa de que unos menores migrantes habían apedreado una procesión, algo desmentido en Público.

Por último, una mención a El programa de Ana Rosa y a esa manipulación más sutil: música apocalíptica; tono tenso; imágenes de los escasos altercados dejando en segundo plano las imágenes festivas; el incidente de Huelva poniendo énfasis en los aficionados marroquíes y obviando a los españoles que lo desencadenaron; denominar rifirrafe a que un hombre increpe al grito de "iros a vuestro país" a un grupo de jóvenes que caminan tranquilamente y cortando la parte del video en el que agreden a esos jóvenes.



