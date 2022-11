"¡Qué chorprecha!": Olona denuncia el acoso con "loas a Hitler" de cuentas vinculadas a Vox

Es bueno caer del guindo. Como cuando dices que en un sitio hay armas de destrucción masiva y luego ves que no. Como cuando votas a una política con un programa en blanco que vende "libertad" y cañas, y luego padeces el caos sanitario que provoca. O como cuando formas parte de un partido de ultraderecha y al salir de él experimentas las críticas de sus seguidores "con loas a Hitler y ataques antisemitas". ¿Te podías haber fijado en las pistas? Pues también

Este lunes, el diario El País publica una entrevista con la exdiputada de Vox y excandidata en Andalucía por el partido ultra, Macarena Olona. Entre otras esperpénticas afirmaciones, Olona denuncia acoso desde cuentas vinculadas a su antiguo partido. "Es de película de terror, con loas a Hitler y ataques antisemitas", asegura.

Además dice que actitudes así "no las identificaría ni con los más antisistema de Podemos". Ya solo le queda sumar dos más dos.

Hay más cositas. En sus respuestas ha asegurado que tiene un "verbo afilado" pero siempre con "corrección y cortesía". Por favor, señora Olona, deje algo de trabajo para los humoristas y los tuiteros, no lo haga usted todo.

La señora nazi escoindida dice que "a ella no le ha hecho falta insultar para expresar su mensaje". Ok, Maca. pic.twitter.com/BhWmRuzaSP

Además ha asegurado que Vox no es ultraderecha y que ella tampoco.

Esto tampoco deja en buen lugar a Olona, que estuvo cobrando del partido durante años cuando ya muchos denunciábamos el fascismo de Vox… Hasta que no la han largado y ha sufrido en sus propias carnes los ataques que su partido fomentaba contra otras personas no ha dicho ni mu.

La entrevista no vale un duro: lugares comunes, "en VOX no hay democracia interna pero yo no lo he dicho™️", España, una, grande y libre, y poco más. No cuenta nada de interés.

— Stéphane M. Grueso (@fanetin) November 7, 2022