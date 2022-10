Toni Cantó revienta los medidores de vergüenza ajena con su nuevo programa

Si un país que lucha por las libertades de otros, mete tropas en él, donde captura "insurgentes" a los que tiene que "interrogar" con métodos cuestionables, como la privación del sueño, y para ello tuviesen que poner algo realmente doloroso en bucle, probablemente sería el nuevo programa de Toni Cantó.

Adiós a la cordura: he descubierto el programa de h*mor de Toni C*ntó pic.twitter.com/qw0q4BNAUY

El luto por la marcha de Toni de la Oficina del Español ha durado poco con la llegada del festival de la vergüenza ajena que emitirá la cadena ultra 7NN. El programa "humorístico" une los peores chistes del mundo cuñado con un clima propio de una película de Ari Aster.

Y está orgullos de ello. El propio Toni Cantó lo anuncia como un programa donde se tratan "los típicos temas de cualquier cena de Navidad" y recuerda que no era tan buen actor.

Todo este batiburrillo de escenas que ponen al límite la cordura se proyectan con unas risas enlatadas que tienen una duración de tres segundos y se ponen en bucle todo el tiempo.

Dentro de esta espiral de locura se puede ver a Toni Cantó hacer un chiste de que hay una cena pero "el pavo está en la Moncloa" mientras pone una sonrisa que oposita a salir en la próxima película del Joker.

Todo esto en una promo de minuto y medio. Ni siquiera es un programa completo.

Solo trabaja un día a la semana, no vaya a ser que se aficione al trabajo. https://t.co/z9LjDViAOe

Te mentí, no tengo Netflix, vamos a ver: https://t.co/eQZnaIPf3e

Me alegro que Toni Cantó vuelva a la ficción, pero tengo que decir, no me esperaba que hiciese una parodia tan ácida de las tertulias televisivas actuales llenas de naz… ¿Cómo?… ¿Qué quieres decir con que "es un programa de verdad"?…. https://t.co/a4lBKs8fsu

— Persona (@M_Singular) October 19, 2022