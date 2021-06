Un estudiante menor de edad ha denunciado en la comisaría de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) lo que calificó como una "agresión homófoba", después de que otras cuatro personas la emprendieran con él a puñetazos el pasado sábado tras contestarles que era gay cuando le preguntaron por su condición sexual. La Policía Nacional ha confirmado que la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) investiga los hechos y trata de localizar a los agresores.

El adolescente, cuyo nombre no ha trascendido aunque publicó los hechos y una foto en su cuenta de Instagram, reconoce que antes de la agresión había vertido líquido de la lata de la que bebía en las manos de un chico que se acercó a su acompañante para pedirle pipas. Ambos paseaban por el puerto de Vilagarcía. Tras el incidente, el joven empezó a llamarle "maricón", y poco después regresó acompañando de las otras cuatro personas, que se acercaron a él, le preguntaron si era gay y, cuando les respondió afirmativamente, la emprendieron a puñetazos.

"En ningún momento estoy dando a entender que porque me peguen por ser homosexual ya es una agresión homófoba, sino por los insultos y por el puñetazo después de declararme gay delante de ellos", escribe el joven en Instagram, donde también señala su extrañeza porque en la comisaría le dijeron que no podían elevar directamente el caso ante el juez "porque no hay una ley que implique este tipo de agresiones homófobas". Según los colectivos que defienden los derechos LGTBI+, ese fue una de los puntos que el PP eliminó de la Ley 2/2014 por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, que el Parlamento gallego aprobó hace siete años.

Este es el texto que el chico escribió con su versión de los hechos:

"Ayer, sobre las nueve de la noche en Vilagarcía de Arousa al lado del edificio de la Autoridad Portuaria sufrí una agresión homófoba por parte de un grupo de 4 chavales que me pegaron 4 o 5 puñetazos en el ojo derecho y en la parte lateral izquierda de la cabeza. "Todo esto ocurrió mientras daba un paseo con un chico y se acercó una pandilla a pedirle pipas. Yo,de manera totalmente inofensiva y sin intención de crear ningún problema (a modo de broma, evidentemente) le eché coca-cola en las manos a uno de los que se acercaron para pedirlas, repito, sin intención de pelearme con él ni con nadie. Una vez hecho esto me empezó a insultar llamándome "MARICÓN" y yo me largué de allí para no crear conflictos. Una vez nos estábamos apartando, nos empezaron a seguir, por lo que empecé a andar más rápido. En ese momento, una chica probablemente del grupo de los que me seguían, apartó al chico que me acompañaba porque dijo que le tenía que contar algo personal y que yo no podía estar delante. Yo me intenté acercar a ellos para refugiarme de alguna manera, pero el chico que me empezó a insultar anteriormente se presentó delante mía con su pandilla y me empezaron a insultar de manera muy homófoba, yo no pude reaccionar ya que estaba muy nervioso y después de una pausa y más insultos, uno de los de la propia pandilla de chicos me preguntó si era gay, a lo que yo respondí que sí. Seguidamente, uno por uno, me empezaron a pegar 3 o 4 puñetazos en el ojo y en la cabeza mientras me dejaban ciego durante unos segundos. Antes de que me dieran el último puñetazo les intenté pedir perdón pero no me dieron tiempo y me pegaron el último".



La trascendencia de lo sucedido -el post ya tiene cerca de 13.000 "Me gusta"- ha provocado ya reacciones en su defensa, como la del colectivo Avante LGTB+: "Queremos mostrar nuestra más firme repulsa contra este tipo de actos que atentan contra nuestras vidas, así como contra la incompetencia institucional que nos deja sin amparo. Sabemos que la intención de los agresores es mantenernos calladas y asustadas, por eso nos posicionamos públicamente y sin miedo.

Asimismo, también queremos servir de canal para dar voz a estos casos, generalmente ignorados por la prensa. Os animamos a visibilizar estas agresiones. Estaremos ahí se lo precisáis para ayudar, acompañar o aconsejar. Avante LGBT empleará todos sus medios para luchar y que dejen de suceder hechos como estos (...) Finalmente queremos mandar una profunda muestra de apoyo y afecto a la víctima. No esgas sólo. Sabemos que la solidaridad es nuestra herramienta más fuerte, por eso colaboraremos activamente en lo que necesites".

Público ha intentado sin éxito contactar con el joven para interesarse por su estado y obtener más información sobre el caso.