El historial de catástrofes marítimas en Galicia es extenso y su población no quiere ni uno más. El caso del viejo buque nuclear ruso, Sevmorput, ha puesto en alerta a las autoridades marítimas y a los partidos políticos y ha sido comparado, de producirse un accidente, con el Prestige. El temor venía dado por la propulsión nuclear del buque de carga –el único operativo en el mundo– y que finalmente ha pasado por las costas gallegas con los problemas mecánicos que había notificado y sin incidencias.

¿Cuándo empezaron los problemas en el buque ruso?

La última semana de noviembre se produjo una avería en las hélices del timón que provocaron una navegación en zigzag. El equipo de buzos procuró solventarlo quitando otra pala, de manera que disminuyó la velocidad del buque. El barco ya tenía que haber llegado a la Antártida hace unas semanas. Los puertos le denegaron la reparación de los problemas mecánicos y sus miembros no pudieron arreglarlos en alta mar. A esto se le sumó que el miércoles día 16 su capitán tuvo que ser evacuado por una infección de meningitis, sin afectar a los 97 tripulantes restantes.

El Sevmorput es un portacontenedores y rompehielos, que protege el reactor nuclear. El temor a otro caso Prestige preocupó a las autoridades marítimas españolas y lusas debido a los fuertes vientos que se esperaban. Sobre las 7:25 de la mañana el navío ya había pasado Finisterre (A Coruña) con una situación meteorológica tranquila y bajo un control exhaustivo del Centro de Coordinación Nacional de Salvamento Marítimo en colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear. La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) y Salvamento Marítimo estudian la evolución de la trayectoria del buque que pasó esta madrugada a unas 50 millas de las costas gallegas, de camino a San Petersburgo, con una navegación estable.



¿Un posible accidente del Sevmorput equivaldría al Prestige?

Los expertos consultados por Público coinciden en un rotundo ‘no’. La catedrática de Ingeniería Naval de la Universidade da Coruña (UDC), María Mercedes Coro, señala que nada tiene que ver la propulsión nuclear con los combustibles fósiles que movían el Prestige. El temporal marítimo del 2001 jugó un papel fundamental para que el petrolero se rompiese en medio del mar, y los vientos esta madrugada se mantuvieron estables.

Lo mismo para las comparaciones con otros graves episodios en las costas gallegas como el Urquiola (1976). Otro profesor, Vicente Díaz, señala que el riesgo "normal y principal" es que el barco se hunda y quede en fondo del mar, pero recalca que el reactor nuclear está lo suficientemente aislado como para que produzca un suceso trágico en las costas gallegas.



¿Por qué se han desatado las alarmas ante una catástrofe marítima?

Vicente Díaz señala el desconocimiento de este tipo de tecnología como un factor clave para despertar el miedo en la población. "El desconocimiento lleva a damnificar los riesgos. Hay muy pocos accidentes, y el problema no se encuentra en el reactor nuclear, porque las cantidades son mínimas y están contenidas. Son buques que tienen rompehielos", asegura el profesor de Ingeniería Naval.

La Asociación para la Defensa Ecológica de Galiza (ADEGA) esgrime que en los últimos meses se han venido sucediendo accidentes en las costas gallegas que han resentido la salud del mar. "Nos alertan de que en los últimos meses están apareciendo casos de barcos averiados que hay que mantener vigilados o que hay que trasladar a tierra para reparar, lo que quiere decir que las costas gallegas siguen estando en peligro".

Señala ejemplos como con el quimiquero Blue Star que tuvo que encallar en Ares (A Coruña) poniendo en marcha barreras anticomunicación; en noviembre un navío que contenía etanol tuvo que ser trasladado al puerto coruñés y este mes, se produjo un incendio en un buque pesquero en el puerto de Vigo que finalmente se hundió. Por ello, se van acumulando casos continuos de contaminación marina, que demuestran la necesidad de un protocolo para hacer frente a este tipo de situaciones.



¿Hay antecedentes de de accidentes nucleares en costas?

Según explica el profesor de Ingeniería Naval de la Universidade da Coruña (UDC), Vicente Díaz, las catástrofes medioambientales en el ámbito nuclear son mínimas y con una incidencia muy baja. El problema, para él, es que se relacionan estos casos con las bombas nucleares, pero el buque, por ejemplo, lleva unas cantidades muy pequeñas de combustible. Por lo tanto, el riesgo real del Sevmorput "es muy bajo" comparado con otro tipo de acciones.

El buque ruso no forma parte de la órbita europea de gestión y Europa no quiere tener cerca a este tipo de barcos al arriesgarse a problemas mayores. Por ello, los puertos denegaron la entrada del Sevmorput, los partidos políticos pidieron que esquivase la costa gallega y la Xunta de Galicia, consultada por Público, evitó pronunciarse sobre los procedimientos a seguir, recalcando las competencias del Estado. El ingeniero insiste en que cada día navegan barcos más peligrosos por A Coruña, como quimiqueros y petroleros, pero desde el Prestige se han reforzado las medidas de medición de control y de prevención para evitar catástrofes en los mares de Galicia.



¿Están los gobiernos preparados para un accidente nuclear?

"No existe una hoja de ruta clara en el caso de que se produjese una contaminación de carácter radiactivo", continúa ADEGA. El profesor Díaz, explica que no hay un plan de contingencia y que el mundo no estaría lo suficientemente preparado para una catástrofe marítima nuclear. De hecho, existen uno o dos buques rusos más de propulsión nuclear, que de momento no operan. Según cuenta, conforman casos específicos y aislados, y que sería equivalente a preguntar si existe un plan contra una bomba nuclear. No hay accidentes registrados de este tipo de buques.