El Sevmorput, un mercante nuclear ruso que en los próximo días tiene previsto navegar cerca de la costa de Galicia en su rumbo hacia San Petersburgo preocupa desde hace días a las autoridades marítimas ante las informaciones que indican que tiene algún tipo de problema mecánico que le impide una navegación correcta y segura.

El temor a un nuevo caso Prestige ha puesto en alerta a las autoridades marítimas españolas y portuguesas dado que en la zona se esperan fuertes vientos en los próximos días. La Dirección General de la Marina Mercante supervisa la trayectoria errática y en zigzaz de este buque que ya la pasada semana pasó a unas 25 millas (26 kilómetros) de la costa de Fuerteventura. Entonces también navegó en zigzag a unas 74 millas al sur de Gran Canaria y tras desviarse de su rumbo se acercó a la costa de Marruecos para después enfilar hacia el norte, hacia Portugal y Galicia.

A sus problemas mecánicos –unas vibraciones en su eje de cola que impide un correcto funcionamiento de su hélica–, se unió el pasado día 16 la evacuación de urgencia a un hospital de Canarias del capitán del buque cuando éste se encontraba frente a las costas de Fuerteventura. En el momento de escribir esta información, el buque se encuentra frente a la costa de Portugal, ligeramente al norte de Lisboa, según puede monitorizarse en esta página de seguimiento de tráfico marítimo.

El Sevmorput, el único carguero del mundo que usa energía nuclear para su propulsión, se dirigía a la Antártida donde tendría que haber llegado hace ya unas semana. El barco empezó a tener problemas en aguas de Angola y desde entonces varios puertos le han denegado su entrada para una reparación. Ante la avería en su hélice y la imposibilidad de arreglarla en alta mar, la compañía propietaria decidió su regreso a San Petersburgo.

Con la hélice estropeada y una trayectoria errática, el barco pretende seguir su ruta hacia Rusia y para ello tendrá que pasar cerca de la costa gallega, en concreto por el corredor marítimo de Fisterra. El problema es que en los próximos días se esperan fuertes vientos en la zona (de hecho hay una alerta), lo que unido a su problemas para propulsarse dificultaría sin duda la navegación del buque ruso.

Por eso, BNG y Podemos ya han pedido que el buque no se acerque a aguas gallegas. La formación nacionalista ve con preocupación que el barco sufra una avería total mientras circula por el corredor de Fisterra y que eso coincida con un fuerte temporal, y los gallegos "tengan que enfrentarse a un nuevo Prestige".

La diputada del BNG Rosana Pérez registró el pasado día 17 en el Parlamento gallego una iniciativas en ese sentido en el Parlamento gallego ante el "grave riesgo" que supone que el Sevmorput navegue a tan solo unas millas de la costa gallega. La formación nacionalista también reclama al Gobierno central que el barco "no tenga acceso a las aguas de la costa de la Galicia así como, el compromiso de que no utilizarán las rías gallegas como puerto de refugio, pues no existen garantías sobre la seguridad del barco". Néstor Rego, diputado del BNG en el Cogreso, afirmó la semana pasada que "es intolerable que después de todas las catástrofes y desastres marítimos y ecológicos que sufrió Galicia, nos encontremos una vez más mirando al viento y cruzando los dedos", ha reprochado Rego.

La Dirección General de la Marina Mercante asegura que mantiene un seguimiento "constante" del buque ruso en su paso por todas las aguas españolas a través de los centros de Salvamento Marítimo.

En este sentido, explicó que al conocer el paso del buque, que lleva una avería, por aguas canarias, tras una comunicación directa con el barco ruso desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo, solicitó –antes de ser evacuado– al capitán la comunicación por escrito en cuanto a la situación en la que se encontraba el barco desde el punto de vista técnico-náutico, es decir, de seguridad marítima, así como si existía algún tipo de emergencia radiológica.

En este sentido, el capitán del buque respondió a través de un correo electrónico que la maquinaria y los equipos mecánicos a bordo del buque "funcionan correctamente", al tiempo que matizaba que actualmente y en toda la travesía "no se ha producido ningún incidente o avería del equipo nuclear a bordo del buque".