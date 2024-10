Almeida retirará todas las bicicletas privadas de alquiler de las calles de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido eliminar las bicicletas privadas de alquiler sin estacionamiento fijo en la vía pública, siguiendo una medida similar que ya aplicó a los patinetes. Además, no se renovarán las licencias de las empresas que ofrecían este servicio.



Según han comunicado a Europa Press fuentes del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, el pasado lunes 30 de septiembre finalizó el plazo de las autorizaciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid para la operación de bicicletas eléctricas sin estacionamiento fijo, y no se renovarán los permisos para la continuación de este servicio.



El Consistorio madrileño ha conseguido establecer el sistema de bicicletas públicas BiciMAD en los 21 distritos de la ciudad, con un total de 611 estaciones y 7.500 bicicletas. Cuando se otorgaron las autorizaciones a los operadores privados, BiciMAD contaba con 258 estaciones distribuidas en 15 distritos y un parque de 2.964 bicicletas.



Las autorizaciones no se renovarán debido a que los operadores "no han cumplido con las condiciones establecidas para la distribución de estos 2.802 vehículos"

En marzo de 2022, Madrid otorgó autorización a seis empresas para la instalación de 2.802 bicicletas eléctricas sin estacionamiento fijo: BiciMAD Go (EMT), Idbrik Spain (Ridemovi), Bird, Boltest, Ride Dott y Lime. Sin embargo, las autorizaciones no se renovarán debido a que los operadores "no han cumplido con las condiciones establecidas para la distribución de estos 2.802 vehículos". Específicamente, 1.999 bicicletas debían ser distribuidas dentro de la M-30 y 1.197 bicicletas fuera de la vía de circunvalación.



Esto ocurre tras el anuncio el mes pasado por parte del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre la revocación de la autorización para 6.000 patinetes de tres empresas que podían operar en las calles de la ciudad. El alcalde argumentó que las condiciones acordadas no se estaban cumpliendo y se prevé la retirada de estos patinetes antes de que finalice octubre.



"Hemos instado al delegado del área de Medio Ambiente a que inicie el procedimiento de revocación de las autorizaciones de las empresas concesionarias de patinetes en la ciudad (...) Lo hicimos bajo una serie de condiciones estrictas, que lo que pretendían era garantizar la compatibilidad de moverse en patinete, pero sobre todo garantizar la integridad y que no hubiera riesgo para la salud de los ciudadanos", indicó.

Almeida también retira los patinetes

El sistema implementado por el Ayuntamiento establecía un límite de 3.600 patinetes en el interior de la M-30 y 2.400 en el resto del municipio, con una ratio de 10 patinetes por cada 10.000 habitantes. No obstante, el Ayuntamiento no ha podido verificar dicha distribución debido a la falta de información proporcionada por las empresas operadoras.



Uno de los principales inconvenientes del alquiler de patinetes en la ciudad es el estacionamiento incorrecto en lugares no habilitados. El nuevo modelo de autorizaciones contemplaba una mejora fundamental para abordar este problema: exigir a las empresas que implementaran desarrollos tecnológicos en sus aplicaciones para garantizar que los usuarios aparcaran exclusivamente en las zonas designadas para ello en el distrito Centro.



Las autorizaciones, con una duración de tres años, se redujeron a tres empresas con el fin de disminuir la cantidad de vehículos en las calles de Madrid. Se estableció un límite de 6.000 patinetes, distribuidos en 2.000 por cada operador. Las compañías Dott, Lime y Tier Mobility fueron las que lograron las mejores puntuaciones en la evaluación de los criterios de concesión.