Una de las ocho jóvenes condenadas por la Audiencia Nacional tras los sucesos que tuvieron lugar en Altsasu en octubre de 2016, Ainara Urkijo, ha explicado en una entrevista en el diario Gara, que su vida ha cambiado "completamente": "Te toca acostumbrarte a cosas que no podías ni imaginar". Urkijo señala que piensa mucho en todo los acontecimientos que han tenido lugar en estos dos últimos años y medio: "Los intereses de algunos los estamos pagando otros. Es la historia de siempre, lo que pasa que esta vez ha cogido un eco diferente", destaca.

La joven será la única de los ocho jóvenes condenados que pueda asistir a la concentración que se celebrará este domingo, ya que es la única que no ha entrado a prisión porque la sentencia era de dos años. Sobre si esperaba esta sentencia, Urkijo explica que lo que sintió al conocer la noticia fue "rabia": "Dentro de lo malo, desde un principio he sido la que mejor ha estado, pero eso también, en algunos momentos, me ha creado un sentimiento de culpa por ser la única que no ha entrado", relata.

Urkijo también se ha pronunciado sobre la situación tras que el resto de los condenados entraran en prisión. Recuerda que entre ellos hacían bromas, sobre la situación y sobre la posibilidad de ir a la cárcel: "Hemos creado más que un grupo de trabajo, un grupo de apoyo. Ahora me falta ese grupo de apoyo. El día que tengo malo lo paga la gente de alrededor", explica.

De cara al futuro, Urkijo expresa que confía en la justicia europea y que mantiene la esperanza: "No quieres y no puedes quitártela. ¿Qué vas a hacer? Ser positiva y pensar que sí, que se tiene que solucionar".