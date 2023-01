Una alumna de la Complutense se planta ante Ayuso al recibir su premio extraordinario: "No rompo esto porque creo que es ilegal"

"¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no. Pero el de Ayuso sí, ¿y hace algo por nosotros? Es un día muy triste". Con estas palabras, Elisa María Lozano Triviño, del Grado de Comunicación Audiovisual y con el expediente más alto de toda la promoción, levantaba murmullos en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La joven estudiante aprovechaba su discurso para criticar el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la UCM, reconocimiento que ha generado una profunda división en el seno de la universidad. Elisa, que no se considera la más brillante de su clase, aprovechaba para ironizar sobre ello: "El mismo que me ha dado el título será quien ha nombrado a Ayuso alumna ilustre".

Las fuerzas policiales han inundado la facultad y los cánticos contra Ayuso han estado presentes durante toda la jornada. Los accesos han sido limitados para controlar las protestas, pero no han conseguido que los estudiantes se hicieran oír durante el nombramiento de Ayuso, que recibe este premio porque el rector de la UCM, Joaquín Goyache, se lo ha otorgado sin pasar por la Junta de la Facultad.

"Es un día muy triste, porque cuando digo Ayuso oigo aplausos. Estoy orgullosa de ser complutense. Es un día de luto, le doy la enhorabuena a los profesores que han venido porque no querían. Yo no quería venir, pero lo he hecho para aprovechar mi discurso de verdad", aseguraba la joven desde el estrado durante su intervención, donde también ha reclamado hacer más cine político.

Además, la recién graduada ha querido aprovechar su minuto al frente del micrófono para criticar el nombramiento de Ayuso y la cobertura que harán algunos medios de comunicación: "Esta manifestación se va a manipular. Esto es Ciencias de la Información, no de la desinformación. Y no rompo esto [el premio] porque creo que es ilegal, que si no lo rompería. El conocimiento no es esto, el conocimiento es tener criterio", zanjaba antes de dedicar unas últimas palabras a su madre, que estaba presente en el salón cuando su hija ha sido reconocida como la mejor estudiante de su promoción.