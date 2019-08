El llamamiento a la tranquilidad y las garantías ofrecidas a los vecinos este martes por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, sobre la futura actividad de la planta logística de Villaverde, no han convencido al responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Vicente Pérez Quintana, quien sostiene que la única opción que hará compatible la actividad de la planta con la movilidad de los residentes en la zona es un acceso directo entre el polígono y la M-40.

El delegado de Urbanismo, acompañado de la presidenta de la Junta Municipal de Villaverde, Concha Chapa, se reunió hoy con los responsables de la constructora Pavasal, encargada de las obras, y al término del encuentro lanzó un mensaje de tranquilidad a los vecinos ante la implantación de la plataforma logística, en la que operará Amazon y otras grandes empresas de venta por internet.

Fuentes aseguró que la instalación no se pondrá en marcha hasta que esté garantizada la compatibilidad entre la movilidad que genere la propia actividad de la empresa y la de los vecinos de los distritos de Usera y Villaverde.

“A día de hoy”, enfatizó, “lo que el Ayuntamiento ha concedido es la licencia de obras. En ningún caso se va a permitir la implantación de la actividad hasta que los accesos a la plataforma se encuentren realmente ejecutados conforme a un nuevo estudio de movilidad de la Junta de Villaverde con el objeto de analizar y asegurar el buen funcionamiento de la planta logística y su relación con las 1.720 familias del parque de ingenieros que en los próximos años van a venir a vivir a este barrio”.

La presidenta de la Junta de Villaverde, Concha Chapa, y el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, atienden a los medios tras visitar el polígono logístico | Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes anunció que el gobierno municipal incluirá en los próximos presupuestos una partida en el Área de Obras y Equipamientos para desdoblar la calle Eduardo Barreiros y que estudiará la posible conexión con la M-40, “analizando todas las variables posibles para que la implantación de la plataforma logística no afecte al barrio, a los distritos de Villaverde y Usera y a la propia ciudad de Madrid”, indicó.

El titular de Urbanismo ofrece como solución el desdoblamiento de la calle Eduardo Barreiros, pero los vecinos lo consideran insuficiente

Las garantías del delegado municipal no convencieron al responsable de Urbanismo de la FRAVM, quien, en declaraciones a este diario, afirmó que la solución no pasa por el desdoblamiento de la calle Eduardo Barreiros, sino por conseguir una conexión entre la planta y la carretera de circunvalación M-40. Pérez Quintana quiso dejar claro que la actividad que genere el futuro polígono no afectará a 1.720 familias, como ha dicho el concejal, sino a unas 25.000 o 30.000 personas que viven en el entorno: Ciudad de los Ángeles, Orcasur y Villaverde Alto.

Impacto acústico-ambiental



“Para los vecinos”, subrayó, “la única forma de evitar el impacto acústico-ambiental que generará el trasiego de vehículos por la zona es conseguir un ‘pinchazo’ en la M-40. Lo fundamental es evitar el tráfico por Eduardo Barreiros y las calles cercanas”.

Respecto al nuevo estudio de movilidad que va a realizar la Junta Municipal de Villaverde, Pérez Quintana puso en duda su efectividad. “No se trata de un informe de impacto ambiental como los que están regulados por ley, sino que se trata simplemente de un estudio de movilidad sobre el impacto que puede tener la actividad de la plataforma”.

El dirigente vecinal señaló igualmente que la promesa del concejal de que no se dará licencia de actividad mientras no se resuelva el problema de los accesos a la planta tampoco le deja muy tranquilo.

Estado actual de las obras en el polígono logístico de Villaverde | Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, recordó el caso del estadio Wanda Metropolitano, en el que también se condicionó la concesión de la licencia de actividad a la resolución del problema de los accesos.

“En el caso del Wanda Metropolitano se dio la licencia de actividad sin que estuviera resuelto el problema de los accesos al estadio. De hecho, a día de hoy solo está resuelta una parte del problema y el campo lleva abierto un año”, remachó.

La parcela sobre la que se levantará el polígono logístico, localizada en la calle Eduardo Barreiros, tiene más de 90.000 metros cuadrados de superficie y en ella está previsto que se instalen grandes empresas de venta por internet, como Amazon.

Situada a 8 kilómetros de la Puerta del Sol y a 19 kilómetros del aeropuerto de Barajas, está muy bien conectada con la M-40, la carretera de Madrid-Toledo (A-42) y la carretera de Andalucía. Igualmente, por sus proximidades discurren varias líneas de autobuses de la EMT y cuenta con paradas de Metro y de Cercanías de Renfe.