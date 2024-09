Ana Pardo de Vera sufre un hackeo en su cuenta de X

La periodista y directora corporativa y de relaciones institucionales de Público, Ana Pardo de Vera, ha sufrido este lunes un hackeo en su cuenta de X (antes Twitter). Su cuenta (anteriormente @pardodevera) ha cambiado de nombre de usuario y se dedica a realizar spam a sus seguidores con posibles estafas.

"Esta mañana tuiteé mi columna e hice RT a algún tuit más. Me metí en una reunión y cuando salí y tratar de entrar en X, no me admitía ni el nombre de usuaria ni la contraseña: mi cuenta no existía", ha explicado Pardo de Vera.

"Algunos de mis cerca de 240.000 seguidores empezaron a recibir phishing con mi cuenta, tratando de estafarles y empezaron a avisarme por teléfono; ahí me di cuenta de lo que había pasado", ha narrado.

Por el momento, se desconoce el origen del hackeo y se está trabajando en recuperar la cuenta. "No estoy segura de cómo lo hicieron, se está investigando y tratando de recuperar la cuenta. De momento, X me dice que me abra otra… después de 13 años. Tenía la cuenta verificada y pagaba, se supone que por mayor seguridad, pero ya no sé qué pensar", ha lamentado la periodista.

Desde el cambio de nombre, y especialmente de propietario, la red social ya no es lo que era, según ha señalado Pardo de Vera. "Estar en X se ha convertido en una odisea. Hay que entrar con armadura, recibo insultos y odio a toneladas, y es cierto que esta red es mucho menos influyente que antes, cuando era Twitter. Estás ahí en una especie de pulso contra la antidemocracia rampante, agotador pero controlado. Y de pronto, te echan y te roban", ha indicado.

"Justo el día que escribo en Público sobre X en Brasil y Telegram en Francia. Una bonita casualidad…", ha ironizado Pardo de Vera sobre una posible razón de la sustracción de su cuenta.

Hackeo exprés, cuentas robadas en tres minutos

Los hackeos a cuentas de redes sociales están a la orden del día. Uno de los casos más comunes se produce cuando roban la cuenta a una persona y se hacen pasar por ella para quitar dinero a los seguidores más desprevenidos. Sólo se necesitan tres minutos para que los ciberdelincuentes tomen el control total de una cuenta.

La víctima recibe un correo electrónico que indica que ha sido añadida a una cuenta de Instagram ya existente, solicitándole un código para verificar su identidad. Apenas un minuto después, llega otro correo electrónico advirtiendo de un intento de inicio de sesión en su cuenta, con un nuevo código de verificación. Dos minutos más tarde, otro mensaje informa que alguien ha accedido a su cuenta y el ciberdelincuente cambia la contraseña y activa la autenticación en dos pasos, blindando la cuenta contra cualquier intento de recuperación por parte del legítimo propietario. A partir de ese momento, comienzan a llegar a sus seguidores mensajes con intentos de estafa.