El AMYTS, sindicato mayoritario entre los médicos madrileños, ha decidido aplazar la huelga indefinida de Atención Primaria comenzada este miércoles 10 de marzo. Según informa el sindicato, ha sido un aplazamiento obligado por los acontecimientos políticos y que dejan a los médicos sin interlocutor alguno de cara a una posible negociación de la huelga de Atención Primaria.

El sindicato ha recriminado en una nota de prensa la actitud de los políticos y ha criticado que el anuncio de la convocatoria de las elecciones autonómicas en Madrid y la situación de incertidumbre política provoca que los médicos no sean escuchados: "Una vez más se ha demostrado que la política rema en una dirección distinta a los profesionales sanitarios".

AMYTS ha decidido aplazar la huelga para que las voces de los sanitarios no sean invisibilizadas por ambiente político de este momento. Los profesionales de la sanidad denuncian que este aplazamiento obligado es "un fracaso por parte de la Comunidad de Madrid al dejar a los médicos sin voz y sin opciones de mejorar la Atención Primaria".

"Ahora el turno es de campañas electorales y de enfrentamiento político (en el caso de que así sea finalmente), pero nuestros centros de salud seguirán con la falta de médicos, con una burocracia asfixiante y con una sobrecarga asistencial inasumible", han expresado en el comunicado.

El aplazamiento llega tras una primera jornada de éxito en la que el sindicato sanitario expresaron a la Consejería de Sanidad y de Hacienda de Madrid que "sus médicos no pueden más" y en la que reprocharon que "el seguimiento de los paros ha rozado el 90% pese a unos servicios mínimos abusivos y a pesar de que la propia Administración ha incumplido su orden de mínimos". En el mismo hilo han expresado que el éxito de esta jornada debe hacer reflexionar a todos los políticos: "Los médicos de Atención Primaria no pueden más y no van a tolerar que muera este nivel asistencial clave en la sanidad madrileña".