Aprende a entender a los adolescentes con los consejos de Patri Psicóloga

La adolescencia es una etapa llena de cambios, de descubrimientos, de incertidumbres. Encontrar su papel en el mundo y entenderse a uno mismo son grandes retos para los adolescentes, lo que convierte esa etapa de la vida en años siempre complicados para esas personas que están dejando de ser niños y buscan su camino como adultos, pero también es un tiempo lleno de retos para los padres.



En todo caso, esos años en que parecen mandar las hormonas mientras se busca la madurez mental también pueden ser positivos y convertirse, tanto para hijos como para padres, en uno de los periodos más bellos en la relación entre ambos, siempre que se cuente con las herramientas adecuadas.



Por eso Patri Psicóloga es la nueva protagonista de Mejor Conectados, la iniciativa de Telefónica que visibiliza el talento e inspira conexiones.



En busca del entendimiento y la felicidad

Patricia Ramírez, más conocida en redes como Patri Psicóloga, es una divulgadora de la psicología de la salud con más de 26 años de experiencia, toda una profesional reconocida que se ha destacado por su consulta sobre psicología de la salud y del deporte.



Pero la carrera de Patri Psicóloga va mucho más lejos, ya que combina su trabajo como psicóloga con sus facetas de escritora, actriz -ahora de gira de la obra Entiéndeme tú a mí, que habla de la relación con los adolescentes-, divulgadora en medios de comunicación y conferenciante para grandes grupos, talleres y seminarios.



Patri cuenta con una acreditada experiencia y tiene muy claro tiene claro que el entendimiento y la felicidad compartida entre hijos y padres es posible si comenzamos a trabajar la relación con nuestros hijos desde el primer momento. Así, cuando lleguen a la adolescencia, los progenitores estarán preparados para entender sus cambios y ayudarles a mejorar su autoestima, y podrán comunicarse de forma positiva y productiva con ellos.



Empatizar y no juzgar

La empatía por parte de los padres es fundamental para que la relación marche viento en popa. La idea de la que parte Patri Psicóloga para que los progenitores comiencen el camino en la relación con los adolescentes es la disciplina positiva y el respecto, además, por supuesto, de una empatía absoluta. Sobre esta base, la divulgadora responde a las preguntas que todos los padres y madres se plantean: ¿Cómo debemos comunicarnos con nuestros hijos?, ¿hay una forma de acercarnos a ellos para mejorar la relación?, ¿qué cambios experimentan los jóvenes en estos años?



Partiendo de la base de que debemos acercarnos a los adolescentes siempre desde el respecto y la aceptación para crear vínculos y complicidad, debemos ser capaces también de desarrollar esa empatía y hablarles sin juzgarles para no perder la poderosa conexión que podemos tener con los hijos. Es decir, disciplina positiva, un modelo de crianza que se basa en los puntos positivos del comportamiento de cada niño.



Y es que esa disciplina positiva ha de desarrollarse no solo cuando los hijos ya son adolescentes, sino antes. Patri Psicóloga asegura que es algo que podemos trabajar desde el nacimiento de nuestros hijos para que, cuando lleguen a la adolescencia, ellos se sientan cómodos a la hora de comunicarse con sus padres. Así "se fomenta una relación saludable con los hijos que les permite desarrollar una autoestima sana y que les aporta confianza para acudir a sus padres cada vez que lo necesiten". Una buena relación con los hijos contribuye a mejorar su autoestima y a tener presente que pueden acudir siempre a sus progenitores como el que acude a un lugar de confianza.



Claves para conectar con los hijos

Patri Psicóloga ofrece una serie de herramientas para fomentar una buena relación entre padres e hijos desde el respeto, la empatía y la comunicación en la etapa adolescente. Eso sí, debemos asumir que la teoría difiere mucho de la práctica y que sobre el papel todo es sencillo, aunque la divulgadora nos anima a no desesperar, a empezar poco a poco y a hacerlo con pequeños detalles del día a día basados en unos prácticos consejos:



Aceptación y validación. Lo primero que necesitan nuestros hijos es la "aceptación absoluta de lo que son y lo que piensan”, asegura Patri Psicóloga- "Quiere a tus hijos tal y como son”, afirma, ya que les ayudará a tener una autoestima fuerte que redundará en enfrentarse de una forma segura ante el mundo.



Trato respetuoso. El entendimiento es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona y ese es el objetivo también con nuestros hijos. Puede que no estemos de acuerdo con algunas de sus opiniones, pero es importante escucharlas siempre.



Evitar la ira y los reproches. Los padres han de intentar siempre tener una comunicación amable con los hijos, no levantarles la voz, corregirles desde la serenidad y evitar los reproches. Si sentimos que vamos a explotar, lo mejor es tomarse un rato para serenarse y afrontar después el problema.



Establecer límites no es malo. Los límites son vitales y ayudan a los adolescentes a entender qué pueden hacer y qué no bajo ningún concepto. De hecho, los adolescentes se relajan cuando saben lo que pueden hacer y lo que no. Por eso el consejo de Patri es hacer una lista con una serie de normas en la que participen tanto padres como hijos participen, teniendo muy presente que algunas cosas pueden ser negociables y otras no. El hecho de sentirse partícipes ayudará a los hijos a que cumplan el acuerdo.



Darles amor es fundamental. Da igual de qué forma, pero que los adolescentes se sientan queridos es algo fundamental y debe ser la base para una buena educación, conexión y relación con los padres.



La de Patri Psicóloga es otra de las grandes historias de Mejor Conectados, una iniciativa de Telefónica cuyo objetivo es visibilizar talento e inspirar conexiones para que las personas se sientan capaces de lograr lo que se propongan. Sus historias retratan a la perfección la idea de que "cuando conectamos, somos capaces de hacer cosas increíbles".



