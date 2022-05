El autor confeso del asesinato a cuchilladas de Lorena Dacuña ha sido condenado a 20 años y un día de cárcel. Así lo dictaminó la magistrada de la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias este viernes, en relación a los hechos acaecidos en febrero de 2020 cuando José Manuel S.M. mató a su expareja.

El acusado, de 52 años, es culpable de un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y desprecio de género, de acuerdo con el veredicto del jurado. Finalmente la magistrada le impuso una pena de 20 años y un día de prisión y no de 25 como requerían las acusaciones particular y popular. La acusación particular mantuvo la petición de 25 años de prisión, por ser la máxima pena de cárcel que le permite la ley para ese delito.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía y la magistrada le imputan cinco años de libertad vigilada y 60.000 euros de indemnización para el hermano de la víctima, según ha informado la Agencia Efe.

La magistrada señala que, aunque no hay atenuante de confesión, "el acusado ha colaborado con la Administración de Justicia", al reconocer haber matado a Lorena Dacuña. Pese a ello, en la primera sesión de la vista oral el procesado aseguró que la muerte de su expareja se produjo de manera accidental cuando la mujer se abalanzó sobre él y le cogió la mano en la que llevaba un cuchillo, en un momento en el que estaba drogado y borracho, por lo que no recuerda más de lo ocurrido.

En cambio, los forenses apuntaron que la víctima recibió al rededor de una veintena de puñaladas, que no pudieron ser ni casuales ni accidentales. Por su parte el jurado descartó, por falta de pruebas, que el acusado quisiera infringir un "extraordinario y desmedido dolor a la víctima".

El asesinato

De acuerdo con la sentencia y el veredicto del jurado, el 2 de febrero de 2020, José Manuel S.M. se fue a su casa a coger dinero y un cuchillo tras concluir su jornada laboral en una sidrería. A continuación se dirigió a un bar de La Calzada en Gijón, donde se encontraba Lorena Dacuña, de 41 años, con otro hombre. El asesino les siguió hasta el domicilio de ella "con ánimo de matarla". En ese momento comenzó a gritarle "puta" mientras le atacaba con un cuchillo que se rompió. Fue a la cocina a por otro y en ese momento el acompañante huyó de la escena del crimen.

La víctima trató de esconderse en una de las habitaciones de la casa, pero el "comenzó a acuchillarla sin que pudiera evitarlo ni defenderse" hasta caer en la cama, donde el agresor "continuó apuñalándola hasta en trece ocasiones causándole la muerte". La herida mortal deriva de una cuchillada en el corazón, que provocó una hemorragia masiva y un bloqueo mecánico del latido cardíaco que ocasionó una muerte "sumamente rápida".