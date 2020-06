Varias asociaciones en defensa de una educación pública han denunciado este viernes ante el Defensor del Pueblo "la vulneración de los derechos fundamentales del niño en la reincorporación de las escuelas frente a la covid-19".

Estas asociaciones –Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de gestión indirecta (AMEIGI), Junta de Portavoces de Educación Infantil Pública 0-6, la Plataforma de Educación Infantil y el Colectivo de Centros de Educación Infantil Pública de Madrid (CCEIPM)– creen que la primera infancia es "invisible" y está "desamparada" en la escuela pública con la llegada del coronavirus. Por eso, estas asociaciones afirman a través de una nota pública que "desde el comienzo de la pandemia las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos, estatal o autonómicos, han tomado sus decisiones en función de intereses de terceros y nunca teniendo presente al colectivo como agente de pleno derecho". Ponen como ejemplo que los niños pueden ser un factor de contagio o las dificultades para la conciliación laboral.

"El mayor agravio ha sido, y es, no contemplar medidas específicas para evitar el contagio o extender la epidemia adaptadas a las características determinantes de esta edad. El uso de mascarillas, la distancia social y los hábitos de higiene son inasumibles para estos pequeños. Es más, está en su condición no sólo no cumplirlos, sino incumplirlos. Un niño investiga chupando, manchándose y ve a otro niño o niña y se acerca voraz porque está descubriendo al otro", añade la nota.

En ese sentido, las asociaciones que se han reunido con el Defensor del Pueblo piden que se articulen medidas adecuadas para proteger de la covid-19 a los más pequeños y para coordinar estas proponen "la creación de una mesa técnica con miembros de los colectivos implicados y autoridades de la Sanidad Pública".