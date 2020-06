Los Ministerios de Sanidad y de Educación y Formación Profesional han presentado la guía de recomendaciones para el próximo curso escolar, donde sugieren crear "grupos estables de convivencia" de hasta 20 alumnos en las etapas Infantil y Primaria sin que los escolares mantengan una distancia de seguridad.

Ambos departamentos aseguran que el documento ofrece un marco común que se puede adaptar a cada comunidad autónoma y moldearse a la realidad de cada centro educativo y su contexto local.

El pasado 11 de junio se presentó el borrador del documento frente a la Conferencia Sectorial de Educación para que las comunidades autónomas pudieran estudiarlo y hacer sus aportaciones o comentarios. Tras haber implementado esos cambios, el Ministerio de Sanidad y el de Educación han enviado el documento definitivo a las diferentes Consejerías de Educación.

Distancias de seguridad

Ambos Ministerios recuerdan que la obligación de mantener 1,5 metros entre escolares sigue vigente como norma general, aunque en Educación Infantil y Primaria se puede optar por establecer "grupos estables de convivencia" de entre 15 y 20 alumnos, aunque deberán evitar el contacto con otros grupos.

Las autonomías podrán flexibilizar el máximo de alumnos propuesto por el Ministerio

El documento especifica que esta opción debería ser preferente para alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria, pues "a esas edades es complicado mantener la distancia de seguridad". También señalan que las Consejerías de Educación de cada autonomía pueden flexibilizar el máximo del alumnado siempre que la autoridad sanitaria de dicha comunidad autónoma lo autorice.

Sanidad y Educación recomiendan también priorizar las actividades al aire libre, escalonar las entradas y salidas y las horas de recreo o diseñar otras medidas organizativas para evitar aglomeraciones y reducir al máximo el número de desplazamientos de grupos de alumnos por el centro.

Mascarillas obligatorias a partir de los 6 años

Se añaden además medidas de higiene personal, como el lavado "frecuente y meticuloso" de las manos, el uso de pañuelos desechables y cubrirse la boca y nariz con el codo al toser o estornudar.

La mascarilla, sin embargo, no será obligatoria para los alumnos de Infantil, ni para los alumnos de Primaria que estén dentro del grupo de convivencia estable, pero sí deberán ponérsela cuando no estén dentro de ese grupo y no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. En el transporte escolar también será obligatorio su uso, excepto para los menores de 6 años.

La mascarilla no será obligatoria para los niños y docentes dentro de su propio grupo de convivencia estable

El cuerpo docente también deberá llevar mascarilla siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, aunque los tutores de Infantil y Primaria podrán prescindir de ellas cuando se encuentren dentro del grupo de convivencia estable.

Cada centro, además, incluye sus propios protocolos de limpieza según sus características, teniendo en cuenta la limpieza y desinfección al menos una vez al día de las instalaciones y tres en los aseos.

Se recomienda la ventilación frecuente, de al menos 5 minutos, y hasta 10 si se ha utilizado la sala previamente. Cuando las condiciones meteorológicas y el edificio lo permitan, se aconseja mantener las ventanas abiertas el mayor tiempo posible.

Contagios, ¿cómo gestionarlos?

En el caso de que una persona desarrolle síntomas compatibles con la covid-19, se la llevará a un espacio separado de uso individual, se le colocará una mascarilla quirúrgica (tanto a la persona con síntomas como a la que quede a su cuidado) y se contactará con la familia.

El protocolo a seguir en caso de contagios será dictado por las autoridades sanitarias de cada comunidad

Se recomienda ponerse en contacto con el centro de salud o el teléfono de referencia de la comunidad autónoma, o a su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el caso de los docentes, y seguir sus instrucciones. En caso de síntomas severos o dificultad respiratoria, se deberá llamar al número de emergencia 112.

Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control vigente en la comunidad correspondiente. Y será la Comunidad Autónoma la que valorará las actuaciones a seguir en caso de brote.