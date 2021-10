Asociaciones de vecinos denuncian que una patronal de pisos turísticos se hace pasar por una asociación vecinal

Asociaciones vecinales madrileñas han denunciado que Madrid Aloja, que agrupa a "particulares, gestores y propietarios" de más de 4.000 pisos turísticos en la Comunidad de Madrid, se haya registrado en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos como una asociación vecinal, cuando consideran que se trata de una patronal de alquiler vacacional que desplaza a los verdaderos vecinos en los órganos de participación ciudadana.

Así, la condición de asociación vecinal le ha permitido formar parte de la Mesa de Desarrollo Urbano de Centro, perteneciente al Consejo de Proximidad del citado distrito. Según el Ayuntamiento, el objetivo es que estos Consejos, que sustituyen a los Foros Locales, "se constituyan como sistemas más ordenados y eficaces de participación y debate de la ciudadanía en los asuntos de interés de sus barrios y distritos". Su cometido es "proponer asuntos a la junta municipal de distrito para su aprobación" y realizar observaciones. En Madrid hay 21 Consejos, cada uno compuesto por nueve Mesas. En cada una de ellas está representada una asociación vecinal y otra sectorial.

La inscripción en el censo como asociación vecinal ha permitido a Madrid Aloja figurar en la Mesa de Desarrollo Urbano del distrito Centro, en calidad de suplente, mientras que la Asociación Madrileña de Vecinos, Comerciantes y Empresarios de Lavapiés Distrito 12 ejerce como representante en calidad de asociación sectorial. Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), considera que Madrid Aloja ha cometido un "fraude" al registrarse como vecinal y no como sectorial.

Madrid Aloja fue registrada en febrero de 2021 en la categoría de asociaciones vecinales, con 362 socios, ámbito de actuación municipal y sede en el barrio de Lista, en el distrito de Salamanca. La normativa permite que pueda inscribirse en el Consejo de otro distrito, como ha sucedido en la Mesa de Desarrollo Urbano de Centro. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid está registrada como asociación en la categoría de actividades económicas, tecnológicas, profesionales y de intereses.

La Asociación de Vecinos Cavas La Latina aspiraba a estar representada en la citada Mesa de Desarrollo Urbano, pero denuncia que se vio desplazada por Madrid Aloja, con más asociados, pues la normativa establece que "la asociación vecinal se determinará atendiendo a criterios de representatividad", mientras que la sectorial es elegida por sorteo.

"Tras inscribirnos y ser convocados a la sesión constitutiva de la Mesa, que tuvo lugar el pasado 22 de septiembre, un día antes nos llamó un técnico de Participación Ciudadana de la Junta Municipal del Distrito de Centro para decirnos que nos quedábamos fuera como asociación porque había otra con más miembros. Para nuestra sorpresa, era Madrid Aloja, una entidad empresarial en defensa de las viviendas de uso turístico, no de los vecinos", explica Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina.

Vera fue invitado por el Ayuntamiento a participar como persona física, pero declinó el ofrecimiento. "Dejamos claro que solo nos presentaremos como asociación a estos procesos participativos, no como un vecino más. Nos sentimos maltratados por la Junta de Distrito, porque nos han echado de un círculo de trabajo y están limitando la participación ciudadana. Mientras, permiten que esté presente un lobby de las viviendas de uso turístico, que está suplantando a una verdadera asociación de vecinos, cometiendo un fraude de ley, y participando en un Consejo que depende de un Área de Gobierno encargada precisamente de las viviendas de uso turístico", critica Vera.

Vecino, a su juicio, es "el que duerme en el barrio". Sin embargo, el Ayuntamiento no ve extraño que Madrid Aloja fuese registrada en el censo como asociación vecinal. "Esa fue la categoría en la que solicitaron la inscripción y del estudio de sus estatutos se deducía que podían englobarse en esta categoría, al igual que ocurre con otras entidades de esa categoría que igualmente agrupan propietarios de viviendas de otras zonas de la ciudad", según fuentes del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, que cita como ejemplo a la Asociación de propietarios para el desarrollo urbanístico del Paseo de la Dirección o a la Asociación de Propietarios Minoritarios Castellana Norte.

Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca, se muestra contrario tanto al registro como a la elección, porque lo considera "un fraude y una vergüenza". Nuevo representante de la Mesa de Medio Ambiente de Centro, entiende que Madrid Aloja podría formar parte de este órgano de participación ciudadana si estuviese registrada como asociación sectorial, en defensa de sus intereses, "pero no se corresponde con la realidad que estén registrados como asociación vecinal".

Saturnino Vera critica además que las dos asociaciones presentes en la Mesa de Desarrollo Urbano sean "empresariales". En la Mesa, dependiente del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano, se debaten cuestiones relacionadas con planeamiento urbanístico, gestión urbanística, licencias, control de la edificación, patrimonio municipal del suelo, política social de viviendas, rehabilitación y regeneración urbana, tal y como refleja la normativa de los Consejos de Proximidad de los Distritos de Madrid.

Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, critica la creación de los nuevos Consejos de Proximidad por parte de las autoridades municipales. "En realidad no querían un órgano de participación, sino ver cómo podían aligerar el existente para poder controlarlo de la mejor manera posible, contando con un comisario político en cada mesa. Ahora será muy divertido cuando veamos que en la mesa de Desarrollo Urbano se pueda presentar una iniciativa a favor de los pisos turísticos", ironiza.

Villalobos tampoco ve con buenos ojos que prime el criterio de representatividad —es decir, la cantidad de miembros— por encima de "la actividad o la lucha desempeñada por otras asociaciones de vecinos, que no se ha tenido en cuenta". Así, según el presidente de la FRAVM, "en vez de un órgano de participación se convierte en un órgano de exclusión". La normativa, según él, "hace aguas por todos los lados", puesto que ha permitido la participación como asociación vecinal de una entidad "constituida por personas que tienen ánimo de lucro" y que, al registrarse como tal, "no piensan en el interés general".

Cree que Madrid Aloja lo ha hecho para "defenderse de las protestas de las verdaderas asociaciones vecinales, que son sus mayores opositoras". No obstante, Villalobos deja claro que "con la actual normativa cualquiera puede registrar una asociación como quiera, porque no hay controles al respecto". De alguna manera, añade, "se da por hecho que el asociacionismo es una actividad de buena fe, pero luego nos encontramos con empresarios que se registran en este ámbito con un fin claro, lo que demuestra que en este caso no hay buena fe".

Adolfo Merás, presidente de Madrid Aloja, asegura que están en la Mesa para debatir sobre el urbanismo en Madrid y no ve raro su registro como asociación vecinal. "¿Los particulares no son vecinos o qué? Muchos asociados tienen sus pisos en el centro y se interesan por el urbanismo. No vamos para hacer ninguna historia rara, sino para hablar y que se nos oiga. Queremos contar que el Centro no se está vaciando, sino que cada año hay más vecinos. Y no nos quedemos con la anécdota de que alguien tiene diez pisos turísticos o es un fondo de inversión, porque el 80% está en manos de particulares", explica.

Merás considera normal haberse registrado como asociación vecinal porque "hay muchos vecinos de Madrid que han hecho del alquiler turístico su vida". También hacerlo en el distrito Centro, cuando su sede está en el de Salamanca —la normativa permite que una asociación esté representada en dos Mesas de dos distritos de la ciudad—, porque son una entidad "transversal" y "con mayor representación en el centro", donde "tenemos un engranaje en el que todos intentamos favorecer a los vecinos".

"Las asociaciones quieren demonizarnos, hacernos culpables de todo y que no estemos representados en ningún lado, pero por nuestra parte no ha habido mala voluntad", añade el presidente de Madrid Aloja, en cuya web se presenta como una "asociación de particulares, gestores y propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid", "con más de 4.000 viviendas de uso turístico" en la región.

Merás insiste en que Madrid Aloja "no tiene ningún interés en desplazar a ninguna asociación vecinal" y se pregunta "qué interés superior" al suyo puede tener una entidad como Cavas La Latina en el plano urbanístico. "Están transformando la realidad completamente. Desde el Plan Especial de Hospedaje (PEH), aprobado por Manuela Carmena, las asociaciones de vecinos —algunas vinculadas a partidos políticos— querían que la solución fuera cerrarnos y prohibirnos", concluye el presidente de Madrid Aloja.