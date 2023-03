La Audiencia de Madrid ordena reabrir el caso de Silvia Idalia, la joven que falleció tras una cirugía estética hace ocho meses

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la investigación por el fallecimiento de Silvia Idalia Serrano, la joven que murió después de estar varios meses en coma tras someterse a un triple cirugía estética en abril de 2022.

Los magistrados entienden que el archivo de la causa fue "prematuro" y que debe elaborarse un informe conjunto entre los dos forenses que informaron de su muerte. Además, solicitan al juez que los peritos elaboren un informe conjunto y que se tome declaración a un médico antes del archivo del caso.

"No consta que al médico forense se le haya dado traslado del informe de autopsia practicado, por lo que se deduce incompleto al no especificar si pudo o no existir relación causa efecto entre la intervención quirúrgica objeto de investigación y el fallecimiento", señala el auto.

Recordemos que el juez acordó el pasado septiembre el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas con miras a investigar al cirujano que practicó la operación y a otro facultativo, al considerar que los médicos no cometieron imprudencia y que la joven falleció por una complicación no derivada de la intervención, sino fortuita.

El magistrado hizo hincapié que del informe forense practicado se desprende que Silvia Idalia falleció por un shock séptico debido "a una fascitis necrosante tipo I, caracterizada por la destrucción de los tejidos mediada por múltiples gérmenes", que puede provocar la muerte "pese al correcto tratamiento instaurado".