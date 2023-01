¿Por qué trabajar menos o aumentar el salario mínimo reduciría los trastornos mentales?

Cada vez se habla más de salud mental y también del papel que juegan en ella las condiciones materiales. De poco sirve ir al psicólogo si tienes ansiedad porque no llegas a fin de mes o porque te están a punto de desahuciar. Ahora un nuevo estudio ha logrado identificar el peso de factores sociales como el estrés laboral, el bullying o el sedentarismo en el desarrollo de trastornos mentales: son responsables de uno de cada cinco casos de depresión, uno de cada tres de esquizofrenia y uno de cada seis de Alzheimer, respectivamente.

Es decir, que si trabajáramos menos, el salario mínimo permitiera vivir dignamente o todo el mundo tuviera derecho a una renta garantizada, la salud mental de la población mejoraría sensiblemente.

El estudio evalúa el porcentaje de casos atribuibles a la pobreza infantil o el sedentarismo

Lo ha concluido una investigación del Hospital Clínic de Barcelona, la Universidad de Linköping (Suecia) y del King's College London. "Hemos evaluado qué porcentaje de casos podríamos evitar si elimináramos estos factores de riesgo", explica a Público Joaquim Raduà, jefe del grupo Imagen de los trastornos relacionados con el estado de ánimo y la ansiedad del Hospital Clínic y uno de los coordinadores del estudio.

Los trastornos mentales, multifactoriales

Los trastornos mentales se deben a múltiples factores. Algunos son genéticos o biológicos y no se pueden modificar, pero existen otros, ambientales o sociales, que sí. Es el caso, por ejemplo, del estrés laboral pero también de la falta de ejercicio físico, que se establece como causante del 16% de casos de Alzheimer.

La prevención va más allá del ámbito sanitario

"Todos estos factores está en nuestras manos modificarlos. Si lográramos eliminarlos, o al menos reducirlos, evitaríamos que millones de personas en el mundo desarrollaran trastornos", sostiene el psiquiatra.

Actualmente, una de cada cinco personas en el mundo sufre un trastorno mental, y se prevé que esta cifra pueda ir en aumento. Solo en Catalunya, 700.000 personas sufren depresión, casi el 10% de la población. "La pregunta es si habría menos trastornos mentales si mejoráramos la sociedad y estilo de vida", afirma el psiquiatra. La respuesta, después de la investigación, se perfila clara.

Con estos nuevos datos, la prevención, clave en la salud mental, se define como una cuestión que va más allá del ámbito sanitario. "Existen muchos niveles de prevención, desde la política, el trabajo con grupos de riesgo y la atención individualizada, con psicoterapia, por ejemplo", expresa Raduà.

Las dificultades durante la infancia causan un tercio de los casos de esquizofrenia

El estudio, publicado en la revista Nature, identifica también que las "adversidades" durante la infancia, como el bullying, los abusos físicos o sexuales, la pobreza o las enfermedades graves son responsables de hasta un tercio de los casos de esquizofrenia. Se trata del factor de riesgo modificable que evitaría un mayor número de problemas de salud mental.

La mitad de trastornos mentales se inician antes de los 18 años

Un estudio previo de los propios investigadores ya había concluido que la mitad de trastornos mentales se inicia antes del 18 años. "Por eso es importante hacer cribados, para poder detectar cuanto antes, preferiblemente antes de que se desarrolle el trastorno", sostiene Raduà.

Una vez desarrollado, aunque se haga tratamiento, las consecuencias van más allá: "Si se evita un trastorno se puede hacer una vida completamente normal, pero si ya se manifiesta, el pronóstico no será tan bueno".

Un mecanismo que explicaría el peso de las dificultades infantiles en trastornos mentales, pero que hasta ahora es tan sólo una hipótesis, es la mayor segregación de neurotransmisores como la dopamina, clave en trastornos psicóticos como la esquizofrenia. "Eso podría explicar parte del trastorno, pero hay que recordar que son multifactoriales", señala el médico.

Para la investigación, los investigadores han seleccionado factores apoyados por estudios previos con una evidencia "muy convincente". "Esto no quiere decir que no pueda haber otros factores que expliquen parte de los casos, pero por ahora no disponen de tanta evidencia", aclara Raduà.

El sedentarismo y la alimentación, también factores de riesgo

En cuanto al estilo de vida, hacer más ejercicio físico no es lo único que ayudaría a reducir los casos. También reducir las grasas eliminaría uno de cada diez casos de depresión y evitar el sobrepeso antes o durante el embarazo reduciría en un 7% los casos de autismo en los hijos. "Es necesario concienciarse de la importancia de estos factores a nivel de salud pública. Hay que ver las cuestiones laborales no sólo como un tema económico, sino de salud mental", concluye el psiquiatra.