Aves desorientadas por la desecación de las Salinas de Cabo de Gata en Almería

Las Salinas de Cabo de Gata —que acogían a más de 100 especies— se han secado, según denuncia el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA). El 70% de los animales que habitaban el lugar son aves migratorias, que comienzan a aparecer desorientados al no encontrar su espacio de descanso migratorio, algo que afecta potencialmente su capacidad reproductiva y su supervivencia.

Las lluvias colapsaron los conductos que surtían de agua a las salinas hace unos meses. Los trámites burocráticos y los intereses de la empresa privada, afirma PACMA, han dado como resultado la desecación total tras la llegada de un verano extremada y previsiblemente caluroso.

La Junta de Andalucía lanzó un ultimátum hace una semana ante la problemática del entorno, pero ni la administración ni la Unión Salinera han hecho nada hasta el momento . Las Salinas de Cabo de Gata están incluidas en la lista Ramsar como uno de los humedales "más importantes del mundo debido a su biodiversidad y valor ecológico", pero la empresa gestora ha declarado que no tiene intención de arreglar los conductos para facilitar de nuevo la entrada de agua porque no les resulta rentable.

Los vecinos se movilizan en contra de esta "dejadez administrativa"

Un flamenco ha sido rescatado por la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía con visibles signos de agotamiento y desorientación en Carboneras, a 20 kilómetros de las salinas. El caso se ha repetido en Toyo, a más de 10 kilómetros, y una cigüeñuela ha aparecido en condiciones similares en una zona cercana a los humedales.

Los vecinos comienzan a movilizarse en contra de esta "dejadez administrativa" que, aseguran, "abandona una vez más el medioambiente y a los animales". La asociación cultural "Cabo de Gata me mata" se movilizaron el pasado sábado creando una cadena humana para llevar agua de mar desde el Torreón de San Miguel hasta las salinas, como recoge en una fotogalería La Voz de Almería.

Desde PACMA sostienen que no se puede monetizar un espacio natural y condenarlo a morir por el criterio particular de una empresa: "esto no es una planta de producción sino una localización emblemática e importante que nos pertenecen a todos, incluyendo a decenas de miles de animales".