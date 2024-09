El avispón oriental se expande por Andalucía, devasta cientos de colmenas y amenaza el equilibrio ecológico

El avispón oriental, una especie invasiva letal para las colmenas y los frutales, se propaga a velocidad de vértigo por Andalucía. En solo cinco años, se ha convertido ya en el enemigo número uno de los apicultores de Málaga y Cádiz, donde han causado estragos devastadores en, al menos, el 30% de las colmenas, según datos suministrados por la organización agraria COAG Andalucía. Solo en Málaga, han aniquilado más de 500 panales y muchos otros han sufrido daños de consideración.

El primer avispón oriental fue detectado en España en 2013 en València. Cinco años después fue identificado un nuevo ejemplar en Algeciras, adonde previsiblemente llegó incrustado en algún cargamento del puerto gaditano. Desde entonces, su crecimiento ha sido vertiginoso por gran parte de la costa andaluza. El himenóptero es nativo del Mediterráneo oriental y Asia. Duplica en tamaño a la abeja común y la reina puede alcanzar los 30 milímetros de largo. Aunque su alimento básico es la miel y las abejas, también devora insectos de todo tipo y ataca a las frutas ricas en azúcares.

"Aquí está la cosa muy complicada", anuncia Antonio Vázquez, responsable andaluz de la sección de apicultura en COAG. "Hace dos años se veían esporádicamente, pero ahora hay nidos por todos lados y los bomberos no dan abasto para retirarlos", asegura en relación a la provincia de Málaga. El avispón oriental suele anidar en el suelo y en las inmediaciones de los núcleos urbanos. También se instala en persianas y otras oquedades de zonas habitadas.

Avispón oriental en una colmena de Málaga. — Cedida

Las reinas salen del letargo en primavera y es entonces cuando comienzan a construir el nido. En mes y medio, las larvas se convierten en obreras y en otoño la colonia alcanza su máxima plenitud, con más de 400 ejemplares por comunidad. La velocidad de reproducción, por lo tanto, es particularmente alta y en pocas temporadas son capaces de colonizar territorios muy amplios. Los expertos recomiendan atajar el proceso de reproducción en primavera, cuando las reinas preparan su refugio.

Las organizaciones agrarias se sentaron con la administración andaluza cuando la población himenóptera aún estaba en una fase incipiente. "Llevamos cuatro años hablando con la Consejería de Medio Ambiente, pero no tomaron cartas en el asunto cuando apenas había dos focos pequeñitos", protesta Antonio Vázquez. "Ahora está expandida por media Andalucía y los apicultores tenemos mucha presión". Justamente, a mediados de agosto se identificó un ejemplar en Montilla y las colmenas de Villarrubia, también en Córdoba, ya han sufrido ataques significativos por parte del avispón oriental. El sur de la provincia de Sevilla está afectado y se han identificado nidos en Jaén, Andújar y muchas otras localidades. "El año que viene puede ser una gran debacle para la apicultura", pronostica el responsable de COAG.

Un informe científico firmado en 2023 por los expertos Leopoldo Castro y Carlos del Pico ya anunciaba la "explosión demográfica de proporciones extraordinarias" que estaba registrando la especie invasiva en Andalucía. El dosier constataba los daños "excepcionalmente cuantiosos" que el avispón oriental estaba causando en la producción apícola por la "fuerte reducción de su productividad". En el Campo de Gibraltar, según el estudio publicado en la Revista Gaditana de Entomología, la destrucción de colmenas estaba siendo "masiva y catastrófica".

Especialistas consultados por Público recomiendan la aniquilación de los nidos. "No hay otra alternativa", afirma el entomólogo cordobés Manuel Baena, que identificó el ejemplar de Montilla. La respuesta de la administración pública, a juicio de los apicultores, está llegando tarde y mal. En enero pasado, la organización COAG pidió a la Junta de Andalucía autorización para colocar trampas de reinas y frenar su multiplicación. La Consejería de Medio Ambiente, al parecer, lo desaprobó.

Avispón oriental atacando una colmena en Villarrubia. — Cedida

Lo que COAG pide ahora es incrementar los recursos públicos y profundizar en el estudio del avispón oriental. "Nosotros no tenemos el conocimiento suficiente, ni la capacidad ni los recursos para hacer frente a esta amenaza", sostiene Vázquez. "La gente no para de llamarme", asegura. La prioridad es eliminar nidos. "Cada nido que no se destruye hoy van a ser mil nidos el año que viene", explica de manera gráfica. Su pronóstico es tajante: el curso próximo la mitad de Andalucía estará colonizada por el avispón oriental. En dos años, la región entera.

En Andalucía hay registradas 5.504 explotaciones apícolas, con un total de 630.399 colmenas, según datos suministrados por COAG. Almería es la provincia más destacada del sector, con 1.189 negocios, seguida por Málaga (839) y Sevilla (778). La inquietud es máxima en la Sierra de Hornachuelos, la comarca cordobesa más productiva de la industria apícola provincial, al aglutinar la mayor parte de sus 54.000 colmenas activas. "No sabemos cómo vamos a escapar del avispón oriental", asegura Félix Murillo, uno de los pequeños apicultores de la zona, propietario de 800 colmenas.

A Hornachuelos todavía no ha llegado el avispón oriental, pero los apicultores saben que es cuestión de tiempo. El secretario provincial de COAG Apicultura en Córdoba afirma que el insecto "ya está asentado en Córdoba de forma clara", tras los ataques detectados en Villarrubia en las últimas semanas, y no duda de que "se va a expandir" por toda la provincia en los próximos años. "Ha venido para quedarse", sentencia.

La amenaza del avispón oriental no se circunscribe exclusivamente a las colmenas y el sector agrícola. También tiene consecuencias graves para el equilibrio natural. El informe de Castro y Del Pico ya advirtió del "desastre ecológico" que provoca la especie invasiva por la depredación masiva de insectos vitales para ciertas aves y las serias perturbaciones en el ciclo polinizador. "Afectará negativamente la reproducción de plantas nativas y producción de frutos", alertan los expertos.

Pero no solo. El avispón oriental representa igualmente un peligro potencial para senderistas, pescadores, cazadores y bañistas. "Va a tener costes de vidas", anuncia seriamente Antonio Vázquez. Y pone como ejemplo a la invasión del avispón asiático, también conocido como velutina, en la cornisa cantábrica. "En Galicia ya lleva ocho muertes", señala el responsable de COAG. "Los nidos de la velutina son como dos balones encima de un árbol. Los del avispón oriental son terrestres e imagínese cuando un cazador o un senderista pase por encima de uno de esos nidos. Se lo llevan por delante", concluye.