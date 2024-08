El Ayuntamiento de Barcelona detecta 75 pisos turísticos ilegales durante la primera quincena de julio

El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 75 pisos turísticos ilegales durante la primera quincena de julio, en el marco de dos campañas "intensivas" de inspección a 134 alojamientos de uso turístico (HUT) "con indicios" de actividad ilegal. Por el momento, ocho de estos pisos se han precintado.

Este viernes, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha señalado que se trata de campañas adicionales a las tareas ordinarias de control e inspección del Ayuntamiento. Como parte de esta operación para acabar con la proliferación de viviendas de alquiler vacacional de carácter ilegal, desde el Consistorio se han activado procedimientos disciplinarios tendentes a imponer las sanciones correspondientes, de 60.000 a 600.000 euros, en función del grado de infracción.

Del resto de inmuebles inspeccionados (59), 16 eran pisos turísticos con actividad ilegal que ya no están operativos, en 23 no se pudo detectar actividad ilegal porque no se pudo acceder y en 20 no había turistas alojados en el momento de la inspección.

La detección de anuncios ilegales a través de plataformas online para ofertar el alquiler de inmuebles ha sido una de las formas por las que las autoridades han conseguido tener conocimiento de la actividad ilícita de estos propietarios. Así, Bonet ha destacado que actualmente se identifican entre 300 y 400 anuncios mensuales sin licencia en las plataformas.

En esta línea, se ha solicitado a las plataformas online que desactiven los anuncios de alojamientos ilegales activos. También se ha procedido a la apertura de expedientes a los propietarios de los pisos que no notifiquen la identidad de los huéspedes a las autoridades competentes.

Además, ha señalado Bonet, los pisos inspeccionados están vinculados a redes organizadas a nivel internacional que "hacen una actividad turística ilegal de manera intensiva y masiva". De este modo, los controles se han centrado en las zonas con más presión turística, como los distritos de Ciutat Vella o l'Eixample, aunque también se han detectado algunos pisos pertenecientes a mafias en Horta y Sant Gervasi.

La teniente de alcalde, que se ha comprometido a atajar la problemática de estas mafias "de manera contundente e inflexible", ha indicado que el Ayuntamiento prevé duplicar los recursos destinados a estos controles en 2025. Para ello, las administraciones seguirán contando con la colaboración de la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, Inspecció del Treball, el Incasòl, el Institut Municipal d'Hisenda y la Agencia Tributaria de Catalunya y la Estatal.