El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid permiten un campeonato de tiro de pichón en una zona de protección de aves

"Es anacrónico que se permita esto", dice a Público Juan García Vicente, portavoz de Ecologistas en Acción. El activista se refiere al campeonato de tiro al pichón que se está celebrando en Madrid durante esta semana, un evento que acontece en un club privado situado en los aledaños de El Pardo y que se promociona como la Copa de Tiro al Blanco de S. M. El Rey. Los disparos a las palomas –que son lanzadas al aire vivas tras haber sido desplumadas parcialmente– se dan paradójicamente en un espacio verde que incluido dentro de la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), lo que ha hecho saltar las alarmas de colectivos conservacionistas y de algunos partidos de la oposición madrileña.

García lleva toda la semana acudiendo a los aledaños del club, que está cerrado a cal y canto a prensa y curiosos. Sin embargo, el rastro de los disparos se atisba en el la tierra que rodea el cercado, pues está sembrada de restos de plomo. "Cada cartucho tiene unos doscientos perdigones de plomo. Muchos de ellos están contaminando una zona donde habitan numerosas aves protegidas. No se puede tolerar", lamenta el ecologista, que ha estado recogiendo muestras de tierra para analizar el grado de contaminación del terreno. "También hay un arroyo del que beberán algunas especies...", agrega. En los últimos días, tras las quejas ecologistas y la presencia de algunos políticos, la tierra se ha removido y se han colocado algunos plásticos sobre la arena para tratar de minimizar el impacto ambiental, pero según García, "la tierra va camino de parecer Chernóbil", pues no sólo se acumulan restos de balas del torneo. "Allí se práctica el tiro de manera regular", advierte.

PSOE: "Se está yendo directamente contra la ordenanza de Medio Ambiente"

Ignacio Benito, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz de Medio Ambiente del PSOE, califica el torneo como una "salvajada impropia del siglo XXI" y denuncia que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid lo estén permitiendo. "Se está yendo directamente contra la ordenanza de Medio Ambiente", señala el político, que el pasado martes intentó acceder al campo que linda con las instalaciones para constatar la contaminación del entorno, pero fue expulsado por la Policía Nacional y personal del Club Somontes, lugar donde se desarrolla el campeonato de tiro. El político socialista se refiere al artículo 210 de la Ordenanza de Protección Medioambiental, que prohíbe practicar actividades de caza en zonas verdes.

"Más allá del maltrato a las palomas, el plomo que se está vertiendo puede acabar siendo ingeridos por especies protegidas y por las aves de la zona", denuncia Benito, que anuncia que su formación política va a "informar a la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal" sobre los hechos. Ecologistas en Acción, por su parte, pone el foco directamente sobre la Comunidad de Madrid, a quien acusan de permitir que se dispare en una zona protegida como es El Pardo. "Es la Consejería de Medio Ambiente quien ha autorizado esto", indican desde la organización verde.

Ayuntamiento y Comunidad niegan tener competencias

Los señalados, sin embargo, aseguran no tener competencias para prohibir una práctica que, pese a todo, está permitida en España. Así, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente consultadas por Público indican que no tienen capacidad para autorizar o desautorizar y que a ellos sólo se les debe "informar" de que las actividades no perjudican el medio natural. "Es un evento privado que se desarrolla en instalaciones municipales", indican, lanzando la pelota al tejado del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida.

El Ayuntamiento señala a Patrimonio Nacional, propietario del terreno

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, en manos del PP, niegan tener competencias. "Es un club privado", se excusan por correo electrónico. El Consistorio, además, señala directamente a Patrimonio Nacional, propietario de las instalaciones, y a quien consideran responsable de velar por la seguridad de ambiental.



Estas explicaciones no convencen al concejal del Partido Socialista que considera que, pese a que Patrimonio pueda ser el propietario de las instalaciones, la autorización de un evento como este sólo corresponde al Ayuntamiento. "No cuela, en Madrid no se puede cazar con independencia de que el terreno sea o no de Patrimonio Nacional".

Fuentes de Patrimonio Nacional, no en vano, explican las instalaciones donde se está desarrollando el campeonato de tiro son de su propiedad y afirman que están arrendadas al Club Somontes "cumpliendo con todos los requisitos legales". El organismo público asegura que, como propietario, realiza "inspecciones periódicas en el recinto para comprobar el estado de las instalaciones y las condiciones de conservación del medio natural", requiriendo en ocasiones la corrección de determinadas situaciones como la acumulación de plomo. "Esta misma semana uno de los técnicos de la institución tiene previsto acudir al Club", apuntan.

Para los ecologistas ninguna de estas razones sirven para justificar que se esté disparando con balas de plomo en un espacio natural. "Es inconcebible, es una zona protegida por las normativas europeas y eso debe estar por encima de cualquier cosa", argumenta García, que reclama que se suspenda lo que queda de campeonato, programado hasta finales de semana, y se prohíba que los cartuchos vuelvan a dispararse en las instalaciones del Club Somontes.