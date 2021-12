Balears exigirá a los sanitarios el pasaporte covid o tres pruebas PCR a la semana a los no vacunados

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha anunciado que Balears exigirá a los sanitarios el certificado covid o tres pruebas PCR a la semana en el caso de los no vacunados. La propuesta de la Conselleria de Salud y Consumo ha sido aprobada por el Ejecutivo.



La medida incluye que el personal sanitario de los centros públicos y privados de nueva incorporación o que vuelvan al trabajo después de un periodo de permiso o vacaciones, estén vacunados o no, deberán hacerse una prueba diagnóstica PCR obligatoria. El test tendrá que tener una vigencia máxima de 72 horas previas a la incorporación.



El personal que no esté vacunado y haya estado infectado, no tendrá que participar del cribado preventivo durante los 90 días posteriores al diagnóstico positivo. Las medidas no solo afectan al sector sanitario, ya que en las islas que se encuentren en nivel 1 o superior de alerta se deberá pedir el pasaporte covid en bares y cafeterías con aforo superior a 50 personas.



Estas medidas entrarán en vigor con la publicación del Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), una vez que hayan obtenido el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB).