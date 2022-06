Los bomberos ya alertaron de la falta de recursos para luchar contra el fuego: "La prevención ha sido nefasta"

El incendio forestal desatado este miércoles en Sierra Bermeja (Málaga) ha generado una de las mayores movilizaciones de recursos públicos de los últimos meses. El viento y el calor no han contribuido a la contención de las llamas, que han avanzado ferozmente, provocando la evacuación de cerca de 3.000 vecinos de la zona. Pero lo que más ha facilitado su propagación ha sido la estratificación de combustible en un suelo extremadamente descuidado y, por tanto, susceptible de encenderse durante el periodo estival.



En este contexto de angustia generalizada por el segundo gran incendio desencadenado en la sierra malagueña en menos de un año, se han vuelto ver las costuras del Plan Infoca. "La prevención ha sido nefasta", explica Javier Ronda, miembro del Movimiento Infoca. La falta de personal y de medios materiales son las dos principales quejas de los trabajadores, que explican que se podría haber mejorado la eficiencia si se atendiera la precariedad del sector.

La falta de personal y de medios materiales son las dos principales quejas de los bomberos

Asimismo, los equipos señalan la falta de coordinación y denuncian las carencias que genera el hecho de parar durante medio año, cuando se supone que no hay riesgo, el plan de prevención de incendios. "Desmontar el Infoca durante siete meses es una barbaridad", explicó Juan Ramos, portavoz del Movimiento Infoca el día que comenzaron las movilizaciones y protestas el pasado 1 de junio.



Los bomberos forestales llevan varios años advirtiendo de que la temporalidad de los contratos y la falta de estabilización de la plantilla entorpecen la capacidad de acción de los profesionales. Reclaman la necesidad de rejuvenecer las plantillas y garantizar la formación pertinente para poder actuar en caso de emergencias como esta.

"Al estar parado, el personal no ha podido llevar a cabo las tareas preventivas. Resulta que los compañeros no están pudiendo acceder al terreno, no por el relieve, sino porque hay jaras que miden más de dos metros", cuenta Ronda. En una conversación con Público, el también bombero ha afirmado que lo que está ocurriendo en el incendio de Málaga es responsabilidad de las autoridades por no desbrozar y preparar la zona.

Javier Ronda: "Hay compañeros que están trabajando sin casco, sin botas y sin seguro médico"

La Consejería de Agricultura andaluza ha decidido hacer contratos fijos discontinuos durante el tiempo que sea necesario su trabajo por las necesidades estrictas de la campaña, pero no cubrir el resto del año cuando hay que hacer las tareas de limpieza y prevención en los montes para evitar que luego se declaren los incendios en verano.

A este problema principal, se le suma que no hay equipos de protección individual (EPI) suficientes. Son ya tres los bomberos heridos durante la campaña de Sierra Bermeja; uno de ellos en estado grave, hospitalizado con el 25% del cuerpo quemado.

"Hay compañeros que están trabajando sin casco, sin botas y sin seguro médico. Lo que ocurre es que van allí y se tienen que quedar resguardados en las furgonetas haciendo turnos porque no tienen equipos de protección", continúa Ronda. De hecho, la Junta de Andalucía se ha visto obligada a pedir la asistencia de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Javier Ronda: "Cada año es peor. El que entra le echa la pelota al que estuvo antes"

Desde el Gobierno autonómico aseguran que llevan desde que están en el Ejecutivo haciendo inversiones: se ha producido un incremento del presupuesto (de los 167 millones de 2018 a los 175 de 2022). En la misma línea, el año pasado se añadieron tres helicópteros nuevos, 2.500 mochilas de extinción y 73 unidades meteorológicas portátiles. Sin embargo, desde el Movimiento Infoca sostienen que en lo que llevamos de año no se ha implementado ni el 35% del presupuesto previsto. Además, se preguntan de qué sirve incrementar el número de vehículos si no disponen de cursos ni acreditación necesaria para utilizarlos.



"Cada año es peor. El que entra le echa la pelota al que estuvo antes", sentencia Javier Ronda, que expone su malestar cuando se le pregunta por la tardanza y la incapacidad de las instituciones.