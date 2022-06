Los bomberos forestales se plantan ante "la precariedad" de la lucha contra los incendios en el balcón de Juanma Moreno

Los trabajadores de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía (Amaya), la que se encarga del plan Infoca de lucha contra los incendios forestales, se han manifestado este miércoles delante de la sede de la presidencia del gobierno andaluz en el Palacio de San Telmo para denunciar la "precariedad" de un organismo con más de 5.000 empleados a los que no se reconoce ni la antigüedad. Tras la concentración, han plantado cerca de una veintena de tiendas de campaña, en las que permanecerán de forma indefinida hasta que atiendan sus reivindicaciones.



La huelga de un solo día convocada por CGT, organización mayoritaria en el comité de empresa, Sindicato Independiente de Bomberos Forestales y SAT, ha sido prácticamente testimonial debido a los servicios mínimos decretados por la dirección de la agencia pública en la primera jornada de alto riesgo de incendios forestales en Andalucía: 100% para el personal que puede ser aerotransportado en caso de siniestro grave y 85% para el resto. Esos servicios mínimos han sido impugnados por los sindicatos convocantes del paro, ya que consideran que son "abusivos y atentatorios contra el derecho fundamental a la huelga".

Varios bomberos forestales reivindican los servicios mínimos en la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía (Amaya), a 1 de junio de 2022, en Sevilla. — Santiago F. Reviejo

Pese a ello, decenas de trabajadores de Amaya se han dejado oír bajo el balcón de la fachada principal del Palacio de San Telmo, con gritos, pitos, tambores y hasta motosierras como las que se utilizan para limpiar el monte. A la concentración han asistido la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el número dos de la lista de Por Andalucía en Sevilla, Mario Perea.

"Los trabajadores están quemados —ha asegurado el secretario general de CGT en Amaya, Javier Sánchez—. Están utilizando a los eventuales, que se juegan la vida, como el compañero que perdió la vida el año pasado en un incendio en Málaga. Y vamos camino de la precarización de todo el servicio, de recortar cada vez más para que sólo funcione durante los meses de verano y el resto del año privatizarlo".

Por su parte, Juan Ramos, portavoz del Movimiento Infoca, otra de las organizaciones convocantes de la protesta, ha recalcado que la movilización de los trabajadores de la lucha contra los incendios pone sobre la mesa un tema crucial para el futuro de la comunidad: "Está en juego —dijo— el monte andaluz en un contexto de cambio climático. Desmontar el Infoca durante siete meses (cuando no está activa la campaña de incendios), es una barbaridad".

Los trabajadores de Amaya reivindican, fundamentalmente, la estabilidad de la plantilla mediante contrataciones que cubran las necesidades del servicio durante todo el año y no sólo durante la época de mayor riesgo de incendios (de mayo a octubre), el reconocimiento de la antigüedad que no cobran desde hace años, la autorización de jubilaciones parciales a los trabajadores de más edad y acabar con el bloqueo que mantiene la dirección para negociar, entre otros asuntos, un nuevo convenio colectivo.

Fijos discontinuos en vez de permanentes

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los sindicatos ha sido la aplicación que ha hecho la agencia pública de la Junta de la reforma laboral, porque ellos confiaban en que la nueva legislación permitiría acabar con la eventualidad de los contratos de otras campañas de incendios para completar las necesidades del dispositivo. La Administración andaluza ha decidido hacer contratos fijos discontinuos durante el tiempo que sea necesario su trabajo por las necesidades estrictas de la campaña, pero no cubrir el resto del año cuando hay que hacer las tareas de limpieza y prevención en los montes para evitar que luego se declaren los incendios en verano.

Los convocantes de la manifestación demandan que los trabajadores sean contratados 12 meses

Los sindicatos consideran que la Junta ha hecho una "interpretación torticera de la reforma laboral", porque las contrataciones se van a hacer "sin fechas ciertas ni de entrada ni de salida", en vez de haber utilizado ese cambio de la ley para implantar "definitivamente el pleno empleo" en el plan de lucha contra los incendios forestales en Andalucía.

"Para apagar los incendios en verano hay que hacer trabajos preventivos el resto del año", advierte un delegado sindical. Los convocantes de la huelga exigen que estos trabajadores sean contratados 12 meses y no sólo durante la campaña de incendios, porque entienden que sustituyen a empleados de la plantilla en puestos que están presupuestados para todo el año, no únicamente para una temporada.

En la campaña del año pasado murió uno de los trabajadores eventuales contratados para los retenes durante la extinción de un incendio en la Sierra Bermeja de Málaga, que arrasó cientos de hectáreas, concretamente el 60% de la superficie que se quemó en toda Andalucía en 2021. Y obligó a desalojar de sus casas a más de 2.600 personas.

"Garantizar el 100% del dispositivo todo el año"

Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, ha destacado la labor que realizan los trabajadores del Infoca, que el año pasado tuvieron que hacer frente a incendios que quemaron cerca de 13.000 hectáreas, el doble de superficie que la media de la última década. "Hay que garantizar el 100% del dispositivo todo el año. No sobra nadie, porque el cambio climático es una realidad" que aumenta y agrava este tipo de siniestros, ha señalado la candidata a la presidencia de la Junta en las elecciones del próximo día 19 de junio.

También el representante de la otra formación de izquierdas presente en la manifestación, Mario Perea de Por Andalucía, ha resaltado el trabajo de los bomberos forestales: "Es una actividad crucial, pero no es un trabajo de sólo unos meses. De nada sirven los homenajes, los aplausos, si luego no se da estabilidad a estos trabajadores", ha señalado.

Las organizaciones convocantes de la protesta entienden que se encuentran en "un momento crucial" para el futuro de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, a las puertas de unas elecciones autonómicas. No en vano, la desconfianza de los trabajadores se disparó a raíz de que el pasado verano se publicasen los resultados de las auditorías externas sobre las agencias públicas de la Junta que el gobierno de PP y Ciudadanos encargó con el objetivo inicial de reducir lo que ambos partidos calificaban como "administración paralela" del PSOE cuando estaban en la oposición. En el caso de Amaya, se llegó a decir que su plantilla faltaba al trabajo el doble que la media nacional, que había bomberos que no estaban capacitados para apagar fuegos o jefes del Infoca que no rendían cuentas de su trabajo.

01/06/2022 Manifestantes protestan frente al Palacio de San Telmo para reivindicar sus derechos en Sevilla, a 1 de junio de 2022. — Santiago F. Reviejo

La Junta negó entonces cualquier intento de privatización, pero los sindicatos tienen la mosca detrás de la oreja y ya no se fían, sobre todo cuando hay bastante incertidumbre en relación al nuevo gobierno que deparará el resultado de las urnas. Por eso, además de sus reivindicaciones históricas, con esta movilización quieren dejar claro que no van a permitir ni "externalizaciones ni privatizaciones" de la agencia pública andaluza que tiene la responsabilidad de la lucha contra los incendios forestales.

Las movilizaciones de los bomberos forestales andaluces ya empezaron a mediados de mayo con una concentración ante la oficina central de la agencia Amaya, convocada en ese caso por CCOO y UGT, contra el "inmovilismo y las formas autoritarias" de la dirección de la agencia pública de la Junta.

Carmen Crespo (PP), titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la que depende Amaya, tras conocer la convocatoria de la huelga, aseguró que no habrá trabajadores eventuales en la campaña contra incendios, sino fijos discontinuos, y considero una "curiosidad" que las protestas se desarrollen en "periodo preelectoral" sin haberse valorado lo que ha mejorado el Infoca estos años", desde que el PP llegó al Gobierno andaluz a principios de 2019.

El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de este año cuenta con un presupuesto de 175,1 millones de euros, de los cuales 84,2 millones se destinan a prevención y 90,9 a extinción. El Plan Infoca, según ha informado la Junta, dispondrá de 4.702 efectivos, entre personal funcionario, trabajadores de Amaya, personal médico y recursos externos, como pilotos o mecánicos.