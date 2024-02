Bruselas cede a la presión de los agricultores y les exime de cumplir con las normas ambientales de la PAC

La Comisión Europea aprobó el martes por la tarde un reglamento para contener las protestas de los agricultores y ceder a una de sus principales demandas: rebajar las normas ambientales exigidas para poder solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). De esta forma, los campesinos y empresarios agropecuarios estarán eximidos de la obligación de tener que dejar en barbecho y sin cultivar parte de sus tierras.

La decisión, según informa la Comisión Europea, será temporal y estará en vigor desde este miércoles hasta el próximo 31 de diciembre de 2024. La medida, además, se aplicará de manera retroactiva a partir del 1 de enero de este año.

El reglamento, eso sí, sólo permitirá labrar las tierras que deberían estar en barbecho sin usar productos fitosanitarios. "En lugar de mantener tierras en barbecho o de mantener elementos improductivos en el 4 % de sus tierras cultivables, se considerará que los agricultores de la UE que cultivan cultivos fijadores de nitrógeno o cultivos intermedios sin productos fitosanitarios en el 4 % de sus tierras de cultivo cumplen con el denominado requisito BCAM 8", explican desde Bruselas.



Las normas BCAM 8 de la PAC imponían la obligación de dedicar un mínimo porcentaje de tierras de cultivo a superficies o elementos no productivos, con el fin de que la tierra no se desgaste y haya una mayor capacidad de regeneración. Según la normativa, las tierras de menos de diez hectáreas no estaban obligadas a dejar parte de sus terrenos en barbecho.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha justificado la medida y ha querido mostrar su apoyo a un sector que, en las últimas semanas, ha dejado protestas en prácticamente todos los países del viejo continente. "Esta medida ofrece flexibilidad a los agricultores, al tiempo que les sigue recompensando por su labor crucial para impulsar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la UE", ha dicho la política europea, para avisar de que "pronto" habrá "nuevas propuestas" para "aliviar la presión a la que se enfrentan los agricultores".

Es la segunda medida destinada a satisfacer las demandas del sector agropecuario. Hace dos semanas, Von der Leyen anunció que frenaba la aprobación del nuevo reglamento sobre productos fitosanitarios en el campo, una norma que pretendía obligar a reducir a la mitad el uso de pesticidas de aquí a 2030.

Los colectivos ecologistas ya han criticado esta última decisión. "Esto no solo supone un paso atrás en un callejón sin salida hacia la insostenibilidad del sector agrario, sino que carga a la PAC y a sus aspectos ambientales con gran parte del peso de la culpa de un problema que es mucho más complejo", han valorado desde la plataforma Por Otra PAC, compuesta por diferentes colectivos ecologistas y agrarios que presionan por un modelo agropecuario sostenible en Europa.