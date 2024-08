Qué se sabe y qué bulos circulan sobre el asesinato del menor de Mocejón

La Guardia Civil continúa con las exhaustivas labores de busca y captura del hombre que asesinó a un menor de 11 años este fin de semana en la localidad toledana de Mocejón, cuando éste se hallaba jugando en un campo de fútbol con dos amigos. El infanticida, que iba encapuchado y huyó en un vehículo Ford Mondeo de color gris tras cometer el crimen, había planificado de antemano el apuñalamiento.

Los hechos sucedieron en torno a las 10 de la mañana, cuando el agresor entró en el centro deportivo donde se hallaban los menores y comenzó a correr detrás de ellos con intención de herirles. Uno de los pequeños, el fallecido Mateo, se quedó rezagado, por lo que el hombre aprovechó para clavarle un objeto punzante que le causaría la muerte tras propinarle unos diez golpes.

En este sentido, el portavoz de la familia y primo del niño asesinado, Asell Sánchez, ha apuntado que el asesino "sabía a lo que iba" y que "le tocó a Mateo como le podía haber tocado a cualquiera", porque el domingo por la mañana en el polideportivo había un campeonato de tenis, además de los niños que estaban jugando al fútbol, pero "fue a por los más débiles".

La familia, consternada, ha asegurado no tener conocimiento de quien podría haber cometido tal "atrocidad" ya que es la primera vez que se produce un suceso de tal magnitud en esta localidad de 5.000 habitantes. Los vecinos tampoco entienden lo ocurrido y, en concreto, uno de ellos ha relatado que fue a andar por la zona por la mañana y vio a "chavales con su bicicleta y mochila".

Sin embargo, no fue hasta tiempo después cuando le llamó su hija y le dijo que habían matado a un niño de los que probablemente había visto por la mañana. Sánchez ha destacado asimismo la frustración y la rabia que vive en estos momentos de máxima tensión la familia del asesinado, así como su incomprensión hacia el móvil de un crimen.

Las fuerzas de seguridad, que activaron este domingo la Operación Jaula para localizar al asesino, tienen abiertas distintas líneas de investigación sobre los hechos acaecidos. Fuentes próximas a la familia han explicado que la búsqueda se está llevando a cabo por tierra, mar y aire en un operativo al que se han sumado efectivos de la Policía y del Instituto Armado de Madrid.

Mocejón se despide de Mateo y repudia el infanticidio

El Ayuntamiento de la localidad toledana ha llevado a cabo este lunes un minuto de silencio en memoria del menor asesinado, al que asistieron un centenar de personas que condenaron rotundamente los hechos acaecidos. Al acto se acercaron tanto los vecinos y familiares del niño como autoridades locales para mostrar públicamente su repulsa hacia el infanticidio.

Algunos de los asistentes eran los propios amigos de Mateo, que portaron camisetas de su equipo de futbol, el CD Mocejón, de cuyas Escuelas Deportivas era jugador el fallecido. En algunos carteles se podía leer "Siempre te recordaremos en nuestros corazones" o "Mateo, eres tan perfecto como la volea de Zidane".

El municipio ha decretado asimismo tres días de luto oficial y numerosos alcaldes de la provincia manchega, representantes de todos los partidos políticos, empleados públicos y ciudadanos han pedido que sobre los autores caiga "todo el peso de la ley". Entre ellos se encuentra la presidenta de la Diputación de Toledo y alcaldesa de Mocejón, Concepción Cedillo, que ha presidido el minuto de silencio en la entrada de la sede de la institución provincial. Ahí ha calificado de "negro y trágico" este fin de semana y ha rechazado "contundentemente" este tipo de actos "impropios del ser humano".

Por su parte, el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha mostrado su apoyo a las familias y vecinos de Mocejón debido a lo "trágico" del suceso transcurrido el fin de semana. "No sé qué puede pasar por la cabeza de nadie para quitarle la vida a un niño de 11 años que jugaba con sus amigos en el campo de fútbol. No existe ningún dolor superior al de una madre y un padre que pierden a su hijo de la manera que ha sucedido", ha aseverado.

La familia del menor pide que no se "criminalice a nadie"

Todavía no se dispone a penas de información sobre el hombre que cometió el crimen, sin embargo, fuentes policiales señalan que el agresor debía conocer el polideportivo de Mocejón ya que no entró por la puerta principal, sino por la parte trasera donde estaba rota la valla y que, por tanto, tendría que saberse ese camino y acceso.

Mientras la Guardia Civil busca por todo el territorio del Estado español al autor del crimen, proliferan las voces que culpabilizan a las personas migrantes y racializadas de lo ocurrido. Sin embargo, no hay todavía datos sobre la nacionalidad del asesino, puesto que éste sigue en paradero desconocido y tampoco se dispone de información sobre sus características físicas (el hombre iba encapuchado).

En esta línea, el portavoz familiar, que ha destacado que "hay mucha información que no está contrastada" ha lanzado un mensaje en contra de la estigmatización de determinados colectivos "por su etnia, raza, color o creencias". Así, han subrayado que no quieren que se "criminalice" a nadie y han indicado que no sospechan de nadie en particular ya que mantenían una buena relación con todos sus vecinos. "Independientemente de dónde venga, de quién sea, no lo sabemos. Sí que pedimos mucha prudencia y que no se criminalice a nadie, porque son momentos muy duros los que está pasando mi familia", ha añadido el portavoz.

Además, los vecinos han pedido que "no se hagan especulaciones" sobre el criminal y, tal y como han subrayado fuentes policiales, por el momento se descarta que tenga relación con una acción terrorista yihadista por parte de algún individuo solitario.