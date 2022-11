El caos de las Urgencias extrahospitalarias de Ayuso pone en peligro la vida de tres menores por falta de médicos

La enfermera de Soto del Real recibía en las Urgencias extrahospitalarias del centro de salud en la noche de Halloween a unos padres desesperados con un niño de menos de un año que "no reaccionaba a nada" y con convulsión febril. Según explica a Público esta sanitaria, "no tenía pulso ni síntomas de vida y faltaba el médico". Desde esa noche, la DUE no duerme mientras retumban en sus oídos las palabras de la madre: "¿qué puede hacer por él?". "Pues nada", les informó la sanitaria que derivó al pequeño al Hospital de La Paz. Para agravar la situación, los padres en el trayecto, y con los nervios, tuvieron un percance con el coche, que tuvieron que dejar a un lado del arcén hasta que llegara la grúa

El único consuelo que le queda a la enfermera, según explica a Público, es que el niño ha sobrevivido. Aún así, recuerda con amargura "la peor noche de Halloween de mi vida" y reconoce que tuvo una subida de tensión y aún tiene "la cabeza a punto de reventar".

Todavía le quedaba un turno complicado con varios casos, especialmente el de una intoxicación etílica que derivó a Villalba.

Pero esta situación límite también ocurrió, según informa en sus redes Amyts (Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid), en otras urgencias de Madrid durante las últimas 48 horas. Entre ellas, En Torrelaguna, donde también una enfermera, con un celador y sin médico, asistió a otro caso grave de un pequeño de tres años con convulsiones y al que tuvo que derivar al hospital.

El caso de la niña con una intoxicación grave

Además, hace tres noches, en el centro de salud de Buitrago, donde tampoco había médico en Urgencias, la enfermera atendió a un caso de una niña con anafilaxia (reacción alérgica grave) sin que hubiera personal y medios para prestarle a la menor una correcta atención sanitaria de emergencia. Como en el resto de casos, la paciente fue traslada al hospital.

Ante esta situación, la Plataforma SAR ha lanzado un comunicado en el que denuncia la situación, recuerda que este plan de reforma de las Urgencias en Atención Primaria se ha impuesto por parte de la Consejería de Sanidad, con el acuerdo de cuatro de los cinco sindicatos de mesa sectorial, "pese al aviso por parte de los trabajadores de la inviabilidad del mismo."

"Se han abiertos centros en condiciones deplorables de suciedad"

Además, este colectivo de profesionales sanitarios afectados denuncia que no se han publicado planillas ni profesionales adscritos a cada centro, "se han abierto centros en condiciones deplorables de suciedad" y aseguran que muchos de los nuevos SAP (antiguos SUAP) no disponen del aparataje más básico, como es un electrocardiógrafo.

Esta misma plataforma recuerda que han dejado centros con un solo profesional y que la gran mayoría abren con equipo incompleto.

Los profesionales afectados, sus plataformas y la Asociación Amyts lamentan también que desde la Consejería se estén contratando profesionales que trabajan turnos de más de 24h. Todo ello justifican, tal y como confirman a Público, la huelga convocada para el 7 de noviembre y la manifestación del próximo domingo, día 13.

Además, son frecuentes, según reza el comunicado, las órdenes verbales de desplazamiento en mitad de la guardia para cubrir otros dispositivos sin dejar constancia por escrito, "vulnerando con ello la cobertura del profesional en caso de incidencia durante el desplazamiento".

Los WhatsApp de profesionales de estas urgencias arden cada día con casos, falta de profesionales y fallos como el de acceso a sistemas informáticos: Historia Clínica (AP-Madrid, conexión con hospitalaria) y prescripción (MUP). Esta situación obliga a prescribir con recetas a mano y sello que no corresponde al actual CIAS designado para el PAC. Estos fallos implican un registro incorrecto de la demanda y falsean las estadísticas de atención, por lo que los centros no se dotarán de los profesionales necesarios, explica el colectivo sanitario afectado.

El 50% de los centros la mayor parte de los días, y el 80% en las peores guardias, que corresponden a los cubiertos con voluntarios, se ponen en funcionamiento sin los profesionales mínimos para dar una correcta atención a los pacientes, según se insiste en el comunicado de la Plataforma SAR de Madrid.