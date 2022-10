Los sindicatos sanitarios que aceptaron suspender la huelga dan una nueva tregua a Ayuso pese al caos en las urgencias

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha vuelto a convencer a los sindicatos de que será capaz de reorganizar las urgencias de Atención Primaria tras cuatro noches de auténtico caos, sin profesionales suficientes para atender la demanda de la población. Mientras, la plataforma SAR que engloba a estos facultativos afectados por la reforma de Ayuso continúa con movilizaciones por municipios de Madrid en favor de una Sanidad Pública.

Así, en la reunión de este lunes, los responsables de Sanidad de Isabel Díaz Ayuso aseguran que harán una "reorganización adecuada del personal y subsanando, a la mayor brevedad posible, el caos producido al inicio del proceso y corrigiendo los errores existentes". Y convencen a sindicatos como UGT, CCOO y SATSE (de Enfermería), según el comunicado enviado a Público por las propias organizaciones.

Los sindicatos confían también en que desde la administración sanitaria de Madrid se cumpla con el compromiso de contar con los tres profesionales de urgencias en cada centro de salud: celador, enfermera y médico. Una plantilla que es prácticamente imposible encontrar estas noches en los centros de salud rurales.

Además, el equipo de Ayuso tiene el compromiso de no abrir los Centros en los que no haya médico ni enfermera. Una situación que, al menos hasta el momento, no se ha cumplido como pudo comprobar Público la noche del pasado jueves cuando visitó de madrugada el Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Carabanchel. Sólo una enfermera, y tras mucho insistir, un celador, tuvieron que hacer frente a esa larga primera noche tras la reforma.

Tanto el Sindicato Médico como la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, Amyts, consideran que por el momento ni se cumplen los acuerdos, ni la propuesta del plan de reforma de las urgencias de Atención Primaria puede prestar una buena calidad asistencial a los vecinos de Madrid.

De hecho, esta asociación de facultativos insiste a través de sus redes sociales en que "la Consejería de Sanidad divide a la mitad la atención a los ciudadanos".

Agresión a un equipo sanitario durante la noche

Los ánimos, lejos de templarse, se han calentado más después de que la noche del domingo la médico del PAC y el enfermero de Guadarrama ( con el nuevo sistema de emergencias a los que se le has denominado SUAP) sufrieran una agresión de un paciente que llegó con un síndrome de abstinencia.

La noche del domingo no llegó el relevo médico en Acuacate, en Boadilla no hubo ningún profesional sanitario para cubrir las urgencias, en Cercedilla solo estaba el facultativo -sin enfermero ni celador- y en Alcorcón también faltó el médico de guardia. Así lo denuncian a través de las redes sociales los propios profesionales afectados:

Mientras, desde la Consejería de Sanidad se prohibe mediante circulares a los centros de salud colocar el cartel de "no hay médico", en los servicios de Urgencias donde falta el facultativo. Una orden que no todos los profesionales respetan "porque estamos hartas, cansadas y dispuestas a lo que haga falta para que no nos tomen más el pelo", explica una médico a Público.