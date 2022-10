Caza de brujas de Ayuso contra los médicos de urgencias que han cogido la baja en las últimas 36 horas

El Gobierno de la Comunidad de Madrid investigará "una a una" las bajas sobrevenidas registradas en el primer día de apertura de los 80 centros de atención 24 horas. En total, un 57% del personal médico que tenía que acudir a trabajar ha solicitado la baja después de que el Ejecutivo autonómico haya unificado los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR).

Este nuevo modelo establece que tan solo haya 228 médicos para cubrir 81 centros. El Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en lugar de ampliar la plantilla para estos puntos, ha mantenido a los mismos profesionales para atender el doble de centros de atención. Esta situación ha provocado que se extienda el caos en las primeras horas de aplicación del sistema.

Los trabajadores han conocido sus destinos laborales en plena madrugada de este 28 de octubre a pesar de que en muchos casos la incorporación al puesto era inminente. De esta forma, los sindicatos prevén un serio deterioro de los servicios sanitarios.

Aun así, el consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en lugar de buscar una solución, ha manifestado que se analizarán todas estas bajas "al tratarse de un porcentaje absolutamente anómalo, cuando la media de incapacidades temporales que se produce en una apertura de esas urgencias extrahospitalarias apenas alcanza el 10%, frente al 57% que se alcanzó ayer".

Los sindicatos que llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Ayuso dicen "no" a que el pacto sea "pervertido"

"La información ha llegado por goteo. A mí se me ha comunicado mi destino a las 00.40 de la madrugada, durante mi guardia", explicó Ángel a Público. Este sanitario era hasta este viernes médico en el SAR de Arganda del Rey. Ahora, los sindicatos que llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Ayuso (SATSE, CCOO, UGT y CSIT) señalan que no van a permitir que "los condicionantes que nos llevaron a desconvocar la huelga sean pervertidos por otros elementos e intereses que no sean los de los propios trabajadores afectados, sea cual sea su motivo".

La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) rechazó este pacto, ya que mantiene las líneas maestras de actuación del Ejecutivo popular. "Los médicos siguen sin entender abrir 78 lugares con personal para 40", dijo tras la negociación.