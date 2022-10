Los médicos que iban a la huelga en Madrid se rebelan contra la claudicación de los sindicatos ante Ayuso

No habrá huelga. Finalmente, el parón de sanitarios en las urgencias de la Atención Primaria que arrancaba esta semana no tendrá lugar, después de que los principales sindicatos (SATSE, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores) hayan desconvocado y aceptado el preacuerdo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) es la única agrupación que ha rechazado el plan.

El preacuerdo valida las líneas maestras de la reforma de Ayuso pero fija algunas cláusulas en materia laboral que dan tranquilidad a los sindicatos. Los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) se reconvertirán y serán ahora 78 Puntos de Atención Continuada (PAC), que estarán operativos a partir de este 27 de octubre.

La oferta se presentó este lunes después de una reunión de siete horas con el Comité de Huelga, en la víspera del inicio del parón laboral. De esta forma, Ayuso lograba 48 horas para que los sindicatos valoraran la propuesta, aunque a la mañana siguiente ya habían mostrado su conformidad SATSE, CCOO y UGT. Este miércoles, el Comité de Huelga confirmará sus posicionamientos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y la huelga de los cinco sindicatos no se llevará a cabo. Se abre una nueva fase donde las posturas discordantes tendrán que reagruparse y organizar una nueva forma de protesta, en el caso de que quieran continuar con las reclamaciones.

AMYTS se ha mantenido firme en sus posturas y no ha aceptado las medidas del PP, por lo que tendrá que reconfigurar el método y hacer la guerra por su cuenta. "Nos pensan más los contras. Los médicos siguen sin entender abrir 78 lugares con personal para 40. No se ven asumiendo esa carga y no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial que reciben a El sindicato, exclusivamente de médicos, ya tiene convocada una huelga entre el equipo de Urgencias del Hospital Infanta Sofía para el próximo 28 de octubre.

Por su parte, la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores-Unión Profesional (CSIT UP), el quinto sindicato del Comité, decidirá este miércoles su posición y aunque es más favorable al rechazo, su postura no supondrá un cambio significativo para el conjunto.

Sergio Fernández, portavoz de Comisiones Obreras Sanidad (CCOO) en Madrid, valoraba de forma satisfactoria el consenso entre sus bases: "El acuerdo recoge las líneas rojas que estableció nuestra afiliación, tales como el cómputo de jornada, la asignación provisional y la movilidad voluntaria". SATSE, que también desconvoca, asegura que "se plasman medidas innegociables, como la adscripción a un centro de trabajo específico, que toda la jornada sea considerada ordinaria y que la jornada complementaria se considere voluntaria", declara Juan Antonio Hervás, miembro del Comité de Huelga.

El acuerdo establece que se limitarán la jornada laboral a 1.652,5 horas anuales, "con la ponderación correspondiente en función de las noches realizadas por cada profesional", con lo que esperan que se reduzca realmente a unas 1.500 horas. De este modo, al menos los sanitarios no verán aumentadas sus horas de trabajo.

Además, el acuerdo reconoce que los sábados y festivos se cubrirán con voluntarios que se presenten entre los profesionales de la Atención Primaria y deja muchos puntos abiertos a debate para solventar antes del 31 de diciembre de 2022, fecha para la que queda emplazada una nueva reunión de evaluación. En un intento de blindar los centros de salud, un punto del acuerdo sostiene que la apertura de los PAC "no modificará el actual horario de los centros de salud", pero es un documento no vinculante en este sentido.

Aunque el preacuerdo de Ayuso ha conformado a los sindicatos mayoritarios, deja un rastro de inconformismo dentro de la sociedad civil. Algunas de las discrepancias principales del gremio en las horas previas son ignoradas y los puntos criticados se mantienen en el documento firmado por todas las partes.

La Federacion de Asociaciones Defensa Sanidad Publica (FASDP) ha criticado el acuerdo, aunque parece respetar la postura de los sindicatos que desconvocan la huelga: "Consideramos que es un plan insuficiente y un parche que no va a solucionar los problemas que tenía planteada la atencion primaria en este caso concreto", apuntan.

Un médico de un SAR del extrarradio de Madrid, consultado por Público para conocer opiniones particulares y ajenas a los sindicatos, se mostraba decepcionado con el acuerdo: "Somos la cabeza de turco de un proceso de negociacion. Han firmado la apertura inmediata de los PAC sin que nosotros sepamos nuestros propios calendarios, admiten la descentralizacion de recursos... se admiten postulados que superan las líneas rojas", aseguraba.