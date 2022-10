Los sindicatos posponen dos días la huelga sanitaria contra Ayuso tras una larga negociación con el Gobierno madrileño

El Comité de Huelga, que había anunciado un parón indefinido de casi 800 trabajadores de las urgencias de los centros de salud, ha decidido posponer el arranque de la huelga al menos 48 horas, después de siete horas de negociación con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Los sindicatos (SATSE, Comisiones Obreras, AMYTS, UGT y CSIT UP) necesitan unos días para consensuar las nuevas propuestas de la Consejería de Sanidad y el Gobierno del PP y decidir así si mantiene o no la huelga, que tenía caracter indefinido y arrancaba este martes 25. Si las condiciones no son aprobadas por el Comité, el paro arrancaría el próximo jueves.

"Tras más de 7 horas de reunión mantenida en el día de hoy entre el Comité de Huelga y la Administración, ha habido un acercamiento de posturas entre ambas partes. La Consejería de Sanidad ha hecho una valoración de todos los puntos que este Comité de Huelga presentó el pasado viernes que modifican la propuesta inicial presentada por la Administración, por lo que el Comité de Huelga ha decidido suspender temporalmente durante 48 horas el inicio de la huelga convocada para ratificar o no con los profesionales un posible acuerdo", asegura el breve comunicado firmado por el Comité.

"Han contemplado la modificación de condiciones de jornada y horarios de trabajo. Por ahora nos plantean reuniones durante los próximos dos meses para detallar las funciones y organizaciones y todos los supuestos que nos podamos encontrar en estos nuevos puestos", asegura a Juan Antonio Hervas, miembro del Comité de Huelga y portavoz de SATSE Madrid, a Público.

Por ahora no ha trascendido mucho más sobre la oferta que ha realizado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero que al menos haya una propuesta que evaluar por parte de los convocantes de la huelga significa un acercamiento que el sector sindical siempre hechó en falta durante la construcción de esta reforma de las urgencias de los centros de salud.

La reforma que el Gobierno del Partido Popular pretende en torno a los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR), que se llamarán ahora Puntos de Atención Continuada (PAC), ha provocado que el personal afectado, casi 800 trabajadores, se plante y convoque con el apoyo unánime de todos los sindicatos un parón laboral hasta que haya una negociación profunda con el Gobierno. La idea motriz y dinamitadora del conflicto es que el mismo número de sanitarios tendrá que asumir el doble de trabajo, ya que los SUAPS llevaban cerrados dos años y no tienen personal.

Las nuevas condiciones que imponía el nuevo proyecto de Ayuso trajeron un profundo malestar: "Cambia totalmente la jornada laboral. La jornada ordinaria ahora es complementaria y la complementaria, ordinaria. Eso son 100 horas más de trabajo al año. Pasan a trabajar prácticamente el doble que ahora. Cuando antes tenían que ir 8 o 9 veces al mes a su centro de salud original, ahora irán 16 o 17 veces", aseguraba Julián Ordoñez, de UGT, días antes de este emplazamiento de 48 horas. Tal y como han asegurado fuentes sindicales a este periódico, parece que es un aspecto que va a cambiar.

El malestar ante la falta de negociación y de consenso, así como la naturaleza del proyecto, ha derivado en este parón laboral. Además, hay una cara oculta del plan que las organizaciones en defensa de la sanidad pública y sindicatos han denunciado estos días: el objetivo de Ayuso es que los centros de salud cierren por la tarde.