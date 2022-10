Sanitarios, sindicatos y oposición temen que el nuevo plan de Ayuso eche el cierre a los centros de salud por la tarde

Madrid es una ciudad experta en movimientos de trileros. Crear una Agencia de Contratación Sanitaria sospechosa de "favorecer la privatización" o una ley farmacéutica acusada de "fraudulenta" han sido las últimas jugadas en las que un proyecto y una estrategia traían una letra pequeña confusa y conflictiva.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene entre manos un nuevo plan para remodelar la atención primaria que consiste en la reformulación de los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR), que se llamarán ahora Puntos de Atención Continuada (PAC). Una idea que ha despertado desconfianza en la sociedad civil defensora de la sanidad pública.

El plan ha provocado el anuncio de una huelga indefinida de los trabajadores afectados, que arrancará el próximo 25 de octubre y en la que están implicados sin fisuras los principales sindicatos sanitarios de Madrid. El malestar ante la falta de negociación y de consenso, así como la naturaleza del proyecto, ha derivado en este parón laboral. Sin embargo, hay una cara oculta del plan que las organizaciones en defensa de la sanidad pública y sindicatos han denunciado estos días: el objetivo de Ayuso es que los centros de salud cierren por la tarde.

La unificación de los SAR y los SUAPS en Puntos de Atención Continuada (PAC), con los escasos datos que ha aportado la Consejería de Sanidad de Enrique Ruiz Escudero, implica más horas de trabajo para los trabajadores. Los SUAPS llevan casi tres años cerrados, por lo que no hay personal. ¿Tendrán que asumir los empleados de los 41 SAR el trabajo de los 78 PAC? "No se pueden abrir 78 puestos con los recursos de 40 y centrar el éxito en la voluntariedad de los profesionales. El Servicio de Salud Madrileño (SERMAS) no es una ONG", aseguraban durante una rueda de prensa los portavoces de la manifestación que tendrá lugar este próximo sábado en Madrid en defensa de la sanidad pública y que recorrerá el centro de la capital.

Y a más trabajo, más horas. "Cambia totalmente la jornada laboral. La jornada ordinaria ahora es complementaria y la complementaria, ordinaria. Eso son 100 horas más de trabajo al año. Pasan a trabajar prácticamente el doble que ahora. Cuando antes tenían que ir 8 o 9 veces al mes a su centro de salud original, ahora irán 16 o 17 veces", aseguraba Julián Ordoñez, de UGT.

"Este modelo se rige por criterios contables y no por sanitarios. Más de un millón de madrileños van a verse afectados. Miles de madrileños no van a tener un centro sanitario a 50 kilómetros y pretenden que cada día de la semana se abran unos u otros, como si pudiéramos elegir qué día enfermar", apunta Marta Bernardo, secretaria de organización del PSOE en Madrid.

Pero la configuración que tendrán los horarios de los PAC es lo que ha llevado a que se establezca el primer punto sólido para pensar que el fin de esta reforma es crear un espacio que permita el cierre de los centros de salud públicos por la tarde: "Los PAC se solaparán en horario con el turno de tarde de los centros de salud. Van a solapar dos servicios para justificar que uno de ellos no es necesario. ¿Cual? La Atención Primaria de tarde".

Joaquin Villena, de la plataforma en defensa centros de salud de la Comunidad de Madrid, asegura que "el fin último es cerrar los centros de salud por las tardes", e incluso teme el recorte de profesionales: "Si cierran los centros de salud por las tardes, ¿qué va a pasar con esos trabajadores. No hay espacio físico en el turno de mañana", asegura.

Los temores de las asociaciones madrileñas son compartidos junto a la oposición política: "El nuevo plan del Gobierno tiene un aspecto que nadie acaba de entender, porque el horario que plantea es mayor que antes, pero sin personal. Esta paradoja hace pensar que lo hacen para cubrir otros servicios. La idea de que quieran recortar el horario de la atención primaria no parece descabellada y parecen estar intentado buscar una estructura para hacer eso en los lugares donde lo consideren necesario", asegura Javier Padilla, médico y diputado por Más Madrid en la Asamblea.

Este jueves a las 19.00 horas tendrá lugar una concentración frente al Centro de Salud Paseo Imperial por la reapertura de todos los SUAPS y en "contra del cierre por la tarde de los centros de salud" organizada por la Plataforma de Arganzuela en Defensa de los Centros de Salid y los SUAP. Una protesta más que se suma a una oleada de rebeldía contra el Gobierno de Ayuso y su gestión de la sanidad.