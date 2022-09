Anunciar como nuevo algo que ya existe: la campaña de Ayuso con los centros de urgencias, cerrados y reabiertos con otro nombre

Cuenta atrás para las elecciones, tiempo de anuncios confusos. A falta de ocho meses para unos nuevos comicios en la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha zanjado dos años de críticas por el cierre de los Servicios de Urgencia de la Atención Primaria (SUAPS) con un renombramiento y promesa de reapertura durante el mes de octubre. Una gestión que, a falta de saber cuál será el personal sanitario en cada centro, de momento se resume en un cambio de nombre.

El Gobierno del Partido Popular cerró a comienzos de marzo de 2020 los SUAPS y nunca más se supo. Treinta y siete instalaciones que, junto a los 40 centreos del Servicio de Atención Rural (SAR), servían como primera línea de atención al paciente y que en 2019 atendieron a 400.000 madrileños.

Tras su cierre, los hospitales denunciaron que con el colapso generalizado por la explosión de la covid y la estructural falta de medios, el cierre de estos servicios terminó de ahogar los hospitales. Desde entonces sufren continuadas y crónicas colas y largas esperas por las que incluso se han tenido que posponer operaciones, como pasó en el Hospital de La Paz a comienzos de verano.

La presión social y la movilización de sanitarios llevó, más de dos años después, a un anuncio por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que informaba que el cierre se debía a una "reorganización" de los mismos. En su lugar serían 17 Puntos de Atención Continuada (PAC), muchos de ellos ni siquiera tendrían médicos.

Padilla: "Van a intentar subsistir hasta mayo, que hay elecciones, y luego verán"

En un nuevo giro de los acontecimientos, la Consejería de Sanidad ha vuelvo a anunciar una nueva medida: se abrirán 78 PAC. O lo que es lo mismo, los 37 SUAPS y los 40 SAR, que sumados hacen 77, cambiarán de nombre.

Es decir: en 2019 había 77 SUAPS y SAR. La supuesta "reorganización" y anunciada reapertura creará 78 PAC en octubre de 2022. Por ahora, ni siquiera la Consejería de Sanidad tiene claro cómo se van a organizar los equipos.

El plan de la Comunidad de Madrid, señala Comisiones Obreras a este periódico, consiste en que "la plantilla de los nuevos PAC estará conformada por las categorías de médico, enfermero/a y celador, todos ellos profesionales de los SAR, y el personal de los SUAP desplazados forzosamente en el Zendal". "¿Entonces qué pasa con el Zendal?", se pregunta Javier Padilla, médico y diputado de Más Madrid. "Son infinitas incógnitas aún".

Padilla analiza la estrategia de Ayuso: "Han renunciado a nada mínimamente innovador, y van a intentar subsistir al menos hasta mayo que hay elecciones, y luego verán. Lo más digno de ser temido es la constante referencia a que no tienen gente para cubrir los puestos médicos necesarios. Ese reconocimiento de que no son capaces de atraer profesionales hace pensar que cualquier plan que pudiera ser aceptable sobre el papel no será materializable", apunta.