Bajas y ansiedad entre los médicos de urgencias al notificar Ayuso de madrugada los cambios de centros y horarios

Día 1 en la Comunidad de Madrid con el nuevo diseño del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la sanidad pública. Los 37 Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y los 41 Servicios de Atención Rurales (SAR) se han unificado y se llaman a partir de ahora Puntos de Atención Continuada (PAC). Un total de 78 Urgencias en centros de salud (también conocidas como urgencias extrahospitalarias) que funcionan únicamente con el personal que tenían los 41 SAR. El doble de sitios para los mismos profesionales.

Los sindicatos anunciaron una huelga contra esta reestructuración, pero tras dos reuniones con el Gobierno madrileño, Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), SATSE y CSIT UP aceptaron las líneas maestras de Ayuso tras estabilizar las horas máximas de los trabajadores. Solo la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) sigue en la lucha contra la medida.

Muchos médicos afectados han denunciado un caos total en las primeras horas del nuevo sistema y funcionamiento. Todos ellos han conocido sus destinos laborales en plena madrugada a pesar de que en muchos casos la incorporación al puesto era inminente. "La información ha llegado por goteo. A mí se me ha comunicado mi destino a las 00.40 de la madrugada, durante mi guardia", asegura Ángel, hasta ahora médico en el SAR de Arganda del Rey.

Madrid ha pedido que el SUMMA 112 esté disponible para cubrir turnos ante la cantidad de bajas solicitadas por médicos

De la misma forma se ha enterado de su destino David: "Estoy saliente de guardia y el mensaje lo han enviado a las 10:08. Teóricamente, me incorporo esta tarde a una guardia de 15 horas, aunque no sé hora de entrada", confirma este sanitario, que encadenará dos guardias y no cumplirá el tiempo reglamentario de descanso. "La principal sensación es de agotamiento psicológico, tristeza inmensa, rebeldía y rabia ante lo que vivimos como maltrato, ninguneo, indignidad, arbitrariedad: en una palabra, injusticia", asegura a Público.

Esta inestabilidad sobre el futuro ha llevado a este facultativo a solicitar una baja por Incapacidad Laboral Transitoria: "Mi médico me ha dicho que en estas circunstancias no puedo ver pacientes ni atender a mi trabajo habitual, considerando además que la medicación prescrita me dificulta también conducir", relata. Sin datos que puedan contrastar el estrés que se ha disparado entre los médicos, los sindicatos sí tienen la certeza de que ha habido muchas solicitudes de bajas ante el panorama venidero y la Comunidad de Madrid ha pedido que el personal del SUMMA 112 esté disponible para cubrir turnos en los nuevos PAC.

Apenas 228 médicos tendrán que cubrir 81 centros ya que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha planteado la ampliación de la plantilla de sanitarios. La solución ha sido dividir los equipos que ya había para cubrir más lugares y empeorar los servicios ya existentes. Una solución propuesta por el Ejecutivo del PP y apoyado por todos los sindicatos, con la excepción de AMYTS, ha sido la de utilizar personal voluntario de la Atención Primaria para cubrir sábados, domingos y festivos.

AMYTS: "Había unos 20 Servicios de Atención Rural que tenían ocho médicos cada uno y ahora se quedan con tres"

Como se temía desde el origen del anuncio de esta reestructuración, las plantillas serán mermadas para poder cubrir todos los PAC. "Había unos 20 Servicios de Atención Rural que tenían ocho médicos cada uno y ahora se quedan con tres. Hay a quienes han notificado de madrugada donde trabajar hoy", denuncian desde el sindicato AMYTS tras las comprobaciones realizadas al anunciar los nuevos desplazamientos.

Otra doctora, María, ha descubierto de pronto que en los próximos 30 días tendrá once guardias, mientras que antes hacía 14 en 60. "A las 23.00 de la noche me he enterado que desde ya paso a ocupar el nuevo puesto en el PAC de La Fortuna, en Leganés. Antes estaba en Cadalso de los Vidrios, con unas 7.000 personas. Y Leganés son 200.000. Allí éramos dos médicos los fines de semana y aquí solo habrá uno", denuncia esta sanitaria.

Los cambios, sin anuncio previo y sin previsión, han provocado que María también haya solicitado una baja por Incapacidad Laboral Transitoria: "He pedido la baja porque en estas condiciones no puedo trabajar. No quiero ir. Es obvio que el sistema necesita una reorganización, pero no era esta. Hay quien ha recibido a las 03.00h de la mañana su destino", recuerda.

La lucha de estos sanitarios no cesa pese a que la mayoría de sindicatos hayan aceptado la propuesta del Gobierno de Ayuso. Este viernes, a las 10.30 horas en el número 280 del Paseo de la Castellana de Madrid, el sindicato AMYTS cita a una concentración en defensa de estas urgencias extrahospitalarias.