A finales de marzo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, declaró que IM Academy "emplea prácticas sectarias y coercitivas para reclutar a nuevos miembros" y detuvo a ocho miembros de la organización. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la califica de "chiringuito financiero". No obstante, sigue operando en España y son miles las familias afectadas, que actualmente, están recogiendo firmas en Change.org para parar el evento previsto para el tres de octubre en Zúrich. ¿Cómo funciona IM Academy?



¿Cómo captan a los y las jóvenes?

"Van a buscar a chavales de 14, 15, 16 años y de pocos años más y, a través de un encuentro esporádico en el mismo instituto o en una plaza pública, empiezan a entablar conversación", explica el presidente de la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE), Juantxo Domínguez. Posteriormente, "en vez de hablar de películas o juegos, les hablan de IM Academy como algo novedoso y atractivo", relata.

Una vez han conseguido el primer contacto, los miembros de la organización cuelgan en Instagram fotos lujosas. Según relatan las familias afectadas, muchos de ellos aparecen con coches de lujo que no son suyos: o los han alquilado o se han hecho fotos con coches que se han encontrado por la calle.



¿Por qué es una estafa piramidal?

"Con el señuelo de una academia de formación, lo que hacen es reclutar a gente como cualquier grupo sectario o como cualquier grupo coercitivo", explica Domínguez, que añade que "se trata de tener una base amplia de chicos y chicas que vayan reclutando a otros a través de un argumentario que se basa en la libertad financiera". Una vez entran, tienen que pagar la matrícula y mensualidades de 150 euros. No obstante, en seguida les explican que no tendrán que pagar la mensualidad si logran captar a más chichos/as.

De esta manera, los jóvenes se pasan alrededor de 12 horas al día, los siete días a la semana, buscando a nuevos adeptos, a través de las redes sociales o de manera presencial. "El proceder es de manipulación descarada", explica Domínguez, que añade que los jóvenes no son conscientes de esa manipulación, sino que "son los demás los que observan un cambio drástico".

¿Cómo les aíslan del entorno?

Según explican las familias afectadas, el aislamiento y el cambio de la personalidad de los jóvenes se produce de manera muy rápida. De entrada, "les hacen sentir especiales, en familia y arropados", explican. Posteriormente, "les empiezan a repetir los mantras y a borrar el espíritu crítico", relatan. "Al cabo de un mes de haber empezado en IM Academy mi hija cambió por completo, ya no la reconocía", explica Teresa (nombre ficticio). Otra de las tácticas para aislarles es hacer que pierdan el respeto y la admiración por sus padres. "Les dicen que somos unos esclavos por trabajar ocho horas al día por mil euros", explican las familias.

Una vez sus padres dejan de ser referentes para ellos/as, el grupo les exige a que no escuchen "nada del exterior". "Les piden que no contrasten opiniones, que no se busquen por sí mismo otro tipo de información", relata el presidente de RedUNE, que añade esto es "captación pura y dura". En este sentido, denuncia que "están limitando su libertad, la libertad de comunicación con los demás y están hipotecando su propio futuro".



¿Cuáles son los mensajes que se les inculca?

El leitmotiv es la libertad financiera y hacerse rico de la noche a la mañana, a través de las inversiones que les enseñarán en IM Academy. Para conseguirlo, les dicen: "céntrate en el grupo, invierte tiempo en el grupo, deja a los que tengas a tu alrededor: familia, medios, inquietudes, actividades porque cuanto más tiempo inviertas en este grupo, más posibilidades tendrás de ascender", explica el presidente de RedUNE.

Para ello, les dicen que tienen que alejarse de cualquier tipo de negatividad y que la lealtad es lo más importante. "De esta manera no se creen nada negativo que les puedas decir de IM Academy", relata una de las madres afectada. Muchos de los chicos y chicas -muchos de ellos menores- acaban yéndose de casa y mudándose a un piso con otros miembros. Además, dejan los estudios para poder invertir todo el tiempo en IM Academy.