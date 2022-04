La organización internacional de la ‘criptosecta’ IM Academy prepara un acto mundial el 9 y 10 de abril en Badalona

El pasado mes de marzo los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional pusieron en marcha una operación para detener a los responsables de una supuesta academia de formación especializada que ocultaba, en realidad, una estafa piramidal. Esta organización forma parte de una estructura internacional llamada IM Mastery Academy, con sede en Estados Unidos, y que los días 9 y 10 de abril organiza un evento internacional en el Palau Municipal d'Esports de Badalona.

A pesar de tratarse de un recinto municipal, el Ayuntamiento de la localidad ha trasladado a Público que la responsable última de que se permita la realización de este evento es la empresa concesionaria del pabellón. "La gestión y explotación está concesionada y no corresponde al Ayuntamiento la regulación de la actividad", aclaran desde el consistorio. Además, añaden que ya han "trasladado a la empresa concesionaria su disconformidad con la actividad prevista".

Sin embargo, desde la empresa concesionaria, Joventut de Badalona SAD, en comunicación con Público se limitan a señalar que "como gestora del recinto recibió hace unos meses una solicitud de uso del pabellón a través de un promotor de eventos de la ciudad" y que su "papel se limita a alquilar el recinto en las condiciones pactadas con el promotor en virtud del contrato de arrendamiento suscrito al efecto".

Es decir, tanto el Ayuntamiento de Badalona como la concesionaria, Joventut de Badalona, se lavan las manos a pesar de las quejas recibidas por parte de familiares y afectados por esta criptosecta que contacta a menores y estudiantes con promesas de grandes ganancias económicas a cambio de inversiones financieras y operaciones no permitidas en España.

Por su parte, la empresa organizadora ha emitido un comunicado en el que confirman "que varios de sus propietarios de negocios independientes (IBOs) están actualmente sujetos a una investigación por parte de las autoridades españolas". Pero la organización se desvincula de esta operación policial y aseguran que "esta investigación no involucra directamente a IM Academy debido a la naturaleza independiente de sus actividades comerciales". Este último extremo lo confirman fuentes policiales a El Confidencial que precisan que "la Operación Carcoma se ha limitado a España", algo que no conlleva la falta de implicación de la red internacional.

Además, tal y como señala Vozpópuli, la rama española sigue activa. Un mensaje en sus redes ha servido para poner de manifiesto que, a pesar de la operación policial, la organización continúa con sus actividades de captación de jóvenes: "Todo fue un invento. Seguimos".

Indignación de las familias de afectados por el evento

El evento internacional programado en Badalona se produce pocas semanas después de que la Policía Nacional detuviera a ocho personas por estafar a jóvenes e incautos con una estafa piramidal.

El evento de la criptosecta se celebrará a pesar de la operación policial

Las cientos de familias afectadas por esta organización, que capta sobre todo a adolescentes, no entienden cómo es posible que después de la operación policial se permita celebrar el evento de Badalona. "Es absolutamente increíble. Mi hijo tiene 16 años y hace un mes fue abducido por IM Mastery Academy. No sólo ha dejado sus estudios, sino que siendo menor de edad se ha escapado de casa, se encuentra en paradero desconocido, sospechamos que se encuentra viviendo con otros miembros de esa organización. No entiendo que se permita a un entramado de esas características seguir operando y captando jóvenes como si nada", destaca Isabel, madre de un afectado.

Los padres de víctimas de IM Mastery Academy tienen previsto llevar a cabo una fuerte campaña de protesta contra el Ayuntamiento de Badalona en la que, mediante el envío masivo de emails, le pedirán a que no permita que sus instalaciones, de carácter público, se utilicen para que una organización de esas características siga reclutando a jóvenes.

"Es aberrante. Bastante terrible es que los ocho cabecillas que fueron detenidos en la operación policial estén ya en la calle a la espera de ser juzgados, bastante terrible es que IM Mastery Academy siga funcionando, desarrollando su fraude piramidal y captando con tácticas sectarias a jóvenes, muchos de ellos menores de edad. Pero lo que es completamente inadmisible es que se les permita celebrar un acto en instalaciones públicas", se queja Carlos, cuyo hijo lleva dos años en IM Mastery Academy y que ha dejado todo por ese grupo.

La fuerza de las familias detuvo eventos similares

Durante el primer fin de semana de abril se tendría que haber celebrado otro evento de IM Mastery Academy en las Cavas de Codorníu de Barcelona. Sin embargo, la persuasión de las familias y las protestas consiguieron detenerlo. Colaboradores de RedUNE (el Observatorio Español sobre Derivas Sectarias cuya denuncia dio comienzo a las investigaciones policiales) se pusieron en contacto con Codorníu, recibiendo como respuesta por parte de la compañía que el acto se había organizado a través de una empresa de eventos y que no sabían a quién le alquilaban las instalaciones.

Sin embargo, la avalancha de emails de protesta por parte de las familias de los afectados haciendo notar a la empresa vinícola que no les parecía apropiado que cedieran sus instalaciones a un grupo de esas características y subrayando el grave daño que eso puede causar a su imagen de marca, consiguió que el evento se cancelara.

El origen del caso

Este caso ha saltado a los medios de comunicación de forma masiva gracias a la operación policial llevada a cabo en marzo. Pero el youtuber Carles Tamayo denunció en 2021 las actividades de IM Mastery Academy. A través de una investigación publicada en YouTube y que sirvió para poner en alerta a RedUNE, destapó una trama en la que había más de mil afectados.

En el medio Maldita.es Tamayo y uno de los afectados relataron cómo era el modus operandi de esta organización. "Te comen la cabeza progresivamente para que pienses que has encontrado la gallina de los huevos de oro", contaba a Maldita.es Nil, un joven afectado por esta estafa.

La organización solicitaba a los jóvenes, algunos incluso menores de edad, una matrícula de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros. Después de que las víctimas captaran a otras dos personas dejaban de pagar la cuota mensual y, a partir de su tercera captación, comenzarían a cobrar mensualmente de la "pirámide". Para que la captación fuera eficiente, se les proporcionaban instrucción y guiones para abordar y persuadir a nuevos miembros potenciales.

De hecho, para conseguir que esta estructura funcione, se empuja a los jóvenes a abandonar sus estudios y a centrarse en la actividad formativa de la organización. Esta formación consiste en una serie de clases virtuales grabadas en vídeo, a través de las cuales se fomenta entre otras la compraventa de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, que se encuentran prohibidas en España y en la Unión Europea.

Según la Policía Nacional, para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditoría financiera, un histórico de negociaciones realizado tras una manipulación informática, en la que se podía observar que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75% y el 80%.