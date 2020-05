Risto Mejide estrenó el miércoles por la noche el programa Conversaciones en Fase Zero, un programa especial en el que el presentador de Cuatro conversó con rostros muy conocidos como Andrés Iniesta, María Teresa Campos o Ricky Rubio. También lo hizo con Manuela Carmena, que fue quien dio más juego.

Risto Mejide preguntó a la exalcaldesa de Madrid si Pedro Sánchez era un

"buen capitán" en estos tiempos de coronavirus. Carmena respondió de forma clara: "Lo está haciendo ahora lo mejor que se puede hacer. Ha asumido la importancia que tiene no dejarse arrastrar por esa marea de la falta de lenguaje político, está intentando en la medida de lo posible sacar lo mejor de sí mismo".

Hablando de Sánchez Carmena aprovechó la ocasión para hacer también una valoración de su sucesor en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida. Carmena elogió la labor del actual regidor madrileño: "Te hablo de Pedro Sánchez pero también te quisiera hablar un poco de lo que ha sido una transformación del alcalde de Madrid. Ha asumido esa función de buen director y capitán. El presidente del Gobierno también va un poco en esa línea, de identificarse con lo que la sociedad está pidiendo ahora", dijo Carmena.

A pesar de sus buenas palabras hacia Almeida, Carmena se mostró muy crítica con el papel de PP y Vox: "Cuando oyes las barbaridades que están diciendo... Son unas cosas tan absurdas que no vienen a cuento. Parece que en política no se sabe hablar, solo se sabe hacer discursos que tienen un objetivo. Eso no es un lenguaje, es un circo, un puro espectáculo agresivo, lleno de iras y mentiras", lamentó la exalcaldesa.

En ese sentido, cabe recordar que la opo​sición de Mas Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha sido leal y colaborativa en todo momento con el equipo de Almeida, como demostró la portavoz Rita Maestre en el último pleno del Consistorio madrileño. "Vamos a hacer lo que creemos que debe hacer cualquier oposición, predicar con el ejemplo. Partir desde la confianza sincera de que vosotros queréis acabar la crisis cuanto antes. De que el alcalde está comprometido con reducir el dolor de la pandemia en su ciudad. Es una confianza sincera que tenemos los concejales de Más Madrid y por eso nuestro apoyo a las medidas que vayáis tomando será total. Porque creemos que queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y porque en ese sentido confiamos en vosotros como gobierno", le dijo entonces en el pleno Maestre a Almeida.