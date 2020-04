Mientras algunos políticos aprovechan la pandemia de coronavirus para avivar el enfrentamiento político, otros optan por dar ejemplo a la hora de abordar una crisis sanitaria que ya se ha cobrado la vida de 20.000 personas en todo el territorio español. Es el caso de la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid Rita Maestre, quien ha protagonizado un bonito gesto con el alcalde popular de la capital José Luis Martínez-Almeida. En su intervención en el pleno municipal, la representante de Más Madrid ha expresado que su grupo, que con 19 concejales es el principal de la oposición, tiene una "confianza sincera" en que el alcalde "está comprometido con reducir el dolor de la pandemia", por lo que su apoyo a las medidas que el Ejecutivo municipal irá adoptando será "total". "Queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y en ese sentido confiamos en vosotros", ha sostenido Maestre.

La respuesta de Almeida ha estado a la altura de la portavoz de Más Madrid y ha afirmado que, aunque les separan "antípodas ideológicas", ambas formaciones les acerca "la humanidad". "Nos acerca saber y ser conscientes de que tenemos un objetivo común, puede que por diferentes caminos y distintos medios, pero tenemos un objetivo común", ha añadido. De nuevo Maestre le ha replicado, asegurando que es una "buena noticia" que el pleno municipal "no se pareza demasiado" a los bruscos enfrentamientos que se vieron en el Congreso de los Diputados los últimos días.

Las redes han aplaudido el tono y las palabras de ambos políticos, reconociendo el esfuerzo de ambos para estar a la altura de la situación y de sus ciudadanos:

— Derechos, no flores / ❤ (@saralebrel) April 17, 2020

Rita Maestre da un ejemplo a tod@s aquell@s que están en la oposición y demuestra que el objetivo primordial es vencer el #COVID19 y no hacer campaña ideológica para lograr algún que otro voto. Hasta el Alcalde Almeida la ha elogiado. Casado y Abascal a lo suyo. pic.twitter.com/IZJNO7QtaI

Pues me pasa como a Almeida, que estoy en las antípodas ideológicas de Rita Maestre, pero madre mía chiquilla, has estado maravillosa ????????????. Lo que es es, y además no cuesta nada reconocerlo.

— La Bebe???? ???????? ???????? (@AgainLabebe) April 17, 2020