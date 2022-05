Caroline Dennett, la consultora de Shell que dimite para denunciar el "desprecio" de la petrolera por la crisis climática

"He encuestado a miles de empleados y contratistas de Shell en todo el mundo para ayudar a mantener el petróleo en las tuberías y evitar daños a las personas. Espero que a través de este trabajo haya ayudado a evitar accidentes y derrames, pero el desprecio de Shell por los riesgos del cambio climático significa que se está fallando por completo en la estrategia Objetivo Cero [cero derrames y cero fugas de hidrocarburos]". Así se ha despedido Caroline Dennett, consultora de seguridad de la petrolera anglo-holandesa, tras once años de relaciones laborales. Lo ha hecho a través de un correo electrónico en cadena que ha llegado a más de 1.000 empleados, incluido al consejero delegado de la compañía, Ben van Beurden.

"Shell no está reduciendo el petróleo y el gas, sino que plantea explorar y extraer mucho más"

En el correo electrónico, al que Público ha tenido acceso, Dennett ha alertado a buena parte de la plantilla de la compañía del contraste entre los mensajes publicitarios de transición energética y los hechos reales. "Contrariamente a las expresiones públicas de Shell en torno a Net Zero [emisiones de CO2 neutras], y como la mayoría de vosotros sabréis, Shell no está reduciendo el petróleo y el gas, sino que plantea explorar y extraer mucho más", dice en su carta de renuncia difundida por mail.

"Me duele terminar esta relación laboral que he valorado mucho, pero ya no puedo trabajar para una empresa que ignora todas las alarmas y descarta los riesgos del cambio climático y el colapso ecológico", prosigue. "Quiero que los ejecutivos y la gerencia de Shell se miren al espejo y se pregunten si realmente creen que su visión de una mayor extracción de petróleo y gas asegura un futuro seguro para la humanidad".

"Shell debería utilizar todo su capital, poder técnico y humano para liderar la transición", espeta. "Necesitamos proteger nuestro futuro y el futuro de los niños, y ser administradores responsables de nuestro mundo natural. No podemos hacer esto a menos que nos alejemos rápidamente de los combustibles fósiles y finalicemos todos los nuevos proyectos de extracción de inmediato. Tengo suerte de poder tomar esta decisión y reconozco que muchas personas en Shell pueden no estar en esa posición. Pero la industria de los combustibles fósiles es el pasado, y si tiene la opción de salir, aléjese y siga una carrera más sostenible, y ayúdenos a ponernos a todos en el camino hacia un futuro genuinamente más seguro"



Dennett ha presentado su dimisión tras más de una década trabajando con su agencia para Shell en el que ha entrevistado a más de 20.000 empleados para analizar la exposición del medio ambiente a posibles daños por vertidos y derrames de petróleo. La decisión, como ella misma reconoce, llega tras los planes de la multinacional de acelerar las inversiones para la extracción de crudo.

"Quiero que los ejecutivos de Shell se miren al espejo y se pregunten si extraer más petróleo es bueno para la humanidad"

El correo no ha sido lo único que ha dejado en evidencia a la compañía, pues la consulta ha publicado un post en su perfil de Linkedin donde acusa a los directivos de "ignorar todas las alarmas y descartar los riesgos del cambio climático y el colapso ecológico", además de llamar a la movilización a aquellos que se encuentren en una situación de privilegio y puedan dar la espalda a la compañía. "No sé qué impacto tendrá esta acción en mi negocio y carrera, y es posible que mi reputación se vea dañada a los ojos de las personas con las que he trabajado. Sin embargo, siento que no hay otra opción que pueda hacer. Únete a mí y sal de la industria si puedes".

Este medio se ha puesto en contacto con Shell para conocer su versión de los hechos, pero no ha obtenido ninguna valoración al respecto.

Una renuncia tras las movilizaciones

La renuncia de Dennett llega días después de que decenas de manifestantes de Extinction Rebellion irrumpieran en la junta general anual de Shell con pancartas y vítores de denuncia por la responsabilidad de la compañía en la crisis climática. Ese mismo día, la empresa iba a pedir a sus accionistas que votasen a favor de una nueva estrategia contra el calentamiento del planeta en la que no se incluyen descensos en la producción y extracción de hidrocarburos, cuya quema es la principal causa de la crisis climática, según IPCC.

Las protestas y la carta de renuncia de la consultora impactan directamente contra la dañada reputación de Shell, que ya fue azotada por la justicia de los Países Bajos en mayo de 2021, cuando los Tribunales consideraron a la compañía como "responsable directa" de la crisis climática y le exigieron una reducción del 45% de sus emisiones al final de esta década.

Además, ha sido una de las pocas petroleras a la que se ha podido condenar por vertidos de crudo en terceros países, en tanto que la justicia neerlandesa sentenció a la filial de Shell en Nigeria por los derrames producidos en el delta del río Níger entre 2004 y 2008.