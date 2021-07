La carta de una profesora indignada a los estudiantes del macrobrote: "Os vais a Mallorca en busca del coronavirus"

"Sí, mi instituto es uno de los cuatro que también se han visto salpicados por este brote y la responsabilidad es única y exclusivamente de las personas que se han contagiado, así comienza la carta que ha escrito la jefa de estudios de uno de los institutos cuyos alumnos se han visto afectados por el macrobrote de coronavirus. La carta se ha hecho viral a través de El Diario de Mallorca.

La jefa de estudios también era la coordinadora covid del centro, y avisó a los cuatro alumnos que decidieron irse de viaje de fin de curso: "Os vais a Mallorca en busca del coronavirus".

La docente y el centro, se desenmarcan del viaje organizado a cuenta propia de los alumnos a través de una agencia. "La jefa del departamento de Actividades Extraescolares, Jefatura de Estudios y Coordinación Covid19 no han organizado ni mucho menos autorizado (puesto que ha sido ajeno al centro) semejante estupidez con forma de contagio masivo", cuenta Marta Marco.

"No solo eso sino que además, la agencia de viajes que ha promovido este atropello sanitario les dio las fechas del viaje cerradas coincidiendo con los exámenes de la evaluación extraordinaria y se nos instó a que desde Jefatura de Estudios enviásemos a dicha agencia un documento donde especificáramos que algunos alumnos habían suspendido para que se les pudiera devolver el dinero puesto que ya lo habían pagado (sin sospechar que podrían suspender y tener que examinarse en las fechas marcadas para ello desde la dirección del centro)", relata.

La profesora relata que tuvo un debate con dos alumnas, ya que pideron que el equipo directivo "cambiara las fechas de los exámenes para ellos poder irse cuando la agencia imponía".

Con respecto a las indicaciones sanitarias y las declaraciones de los alumnos que han dicho que no les obligaban a llevar mascarilla, Marta Marco ha contestado: "¿Perdón?, ¿en serio?, ¿a estas alturas hay que "obligar" a futuros universitarios a llevar mascarilla?, ¿hay que obligar a casi adultos a cumplir una norma mundial?, ¿a qué jugamos?,¿vamos a dejarnos chantajear por un argumento tan infantil usado de forma torticera por personas que han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos de padre/madre?, ¿en qué quedamos?, ¿adultos o niños? Y voy más allá... Si no hubiera acabado el curso, ¿ahora estarían en el instituto poniendo en peligro a quienes se han desgastado protegiéndolos?".

La docente cuenta que tras nueve meses trabajo extra, pocas medidas de seguridad en las aulas, reuniones semanales con el técnico de sanidad, "se despide del cargo, agotada y derrotada. Que después de nueve meses no reconozcan el "Carpe Diem" en Garcilaso tiene un pase... pero que se vayan al encuentro de la muerte, no.", finaliza la carta.