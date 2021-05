El dispositivo de búsqueda desplegado en el Puerto de Castelló ha encontrado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos este viernes al volcar el barco carguero Nazmiye Ana, según ha informado la Autoridad Portuaria. Las labores continúan para tratar de localizar al otro trabajador.



Más de 150 personas y dos robots submarinos se han desplazado este sábado al Puerto de Castelló para trabajar en el operativo de búsqueda, movilizado después de que este viernes un barco volcara en el muelle Centenario.



Allí, sobre las 20.30 del viernes, el buque carguero 'Nazmiye Ana', de bandera panameña, 79 metros de eslora y con nueve tripulantes a bordo, volcó hasta quedar en posición de quilla al sol, por causas que investiga la Guardia Civil.



Tres personas resultaron heridas, de las que dos fueron trasladadas al Hospital General de Castelló, donde permanece uno de los trabajadores ingresado en la UCI con pronóstico reservado. También desaparecieron dos personas: un estibador de nacionalidad española de 36 años y un joven tripulante de nacionalidad india de 22 años.



"TODOS LOS ESFUERZOS" EN LA BÚSQUEDA

La búsqueda de estos dos trabajadores se detuvo el viernes por la noche y se retomó a las 8.00 horas de este sábado. Desde entonces, según señalaba a mediodía el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rafa Simó, la búsqueda de los dos hombres había sido "la única prioridad" y había centrado "todos los esfuerzos".



Para ello, se han "movilizado todos los recursos que todas las autoridades están poniendo encima de la mesa". "Hay recursos viniendo del resto de España para colaborar en esta operación", indicaba Simó horas antes del hallazgo del cadáver del tripulante.



El operativo de rescate está integrado por unas 150 personas y se han sumado dos robots submarinos, uno de la Universitat Jaume I (UJI) y otro de Salvamento Marítimo de A Coruña.



Participan también personal de Capitanía Marítima, la Autoridad Portuaria, la Policía Judicial, Salvamento Marítimo, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, buzos --incluidos efectivos de Cartagena--, el servincio de emergencias municipal, Cruz Roja, servicios sanitarios de Emergencias y la ONG Stella Maris. Además, se ha activado el equipo de respuesta inmediata de Emergencias (ERIE) de psicólogos de la Cruz Roja para atender a los familiares de los dos desaparecidos.



Sobre si los trabajadores desaparecidos se encontraban dentro o fuera del buque y si se les busca en el interior de la embarcación, el presidente de la Autoridad Portuaria ha indicado a mediodía de este sábado que los profesionales del operativo de rescate se han entrevistado con los testigos del accidente para conocer esos detalles y se están "barajando diferentes opciones y zonas de búsqueda", por lo que esta será "lo más intensiva y amplia posible" y abarcará tanto el propio barco como los alrededores del puerto y el fondo marino.



MERCANCÍAS NO PELIGROSAS

Se trata, ha detallado Simó, del buque 'Nazmiye Ana', que llegó a Castelló desde Barcelona y se iba a dirigir después a Argelia, con una tripulación de nueve personas de varias nacionalidades, como egipcias, indias y turcas.



Portaba una carga de cerca de 20 contenedores y también mercancía general convencional, sin ninguna sustancia o mercancía peligrosa, ha apuntado el presidente de la Autoridad Portuaria, que detalla que aunque se hayan levantado barreras anticontaminación de forma preventiva, no hay constancia de ninguna fuga de fuel.



Preguntado por el estado en el que se encontraba el barco, Simó evitaba ofrecer detalles al respecto y se remitía a las investigaciones puestas en marcha para determinar las circunstancias. Sí ha precisado que el barco llevaba "varios meses" trabajando con el Puerto de Castelló, aunque no se trata de un buque nuevo.



"RAPIDEZ"

El responsable portuario ha puesto en valor la "rapidez tanto en la activación como en la ejecución de los protocolos fijados", el Plan de Autoprotección del Puerto y el Plan Interior Marítimo, este último con carácter preventivo por si existiera un escape de combustible, un problema que no se ha dado. "Se ha actuado muy rápido, los hechos lo corroboran", ha asegurado.



También ha destacado que "desde el primer momento" la Autoridad Portuaria ha estado en "contacto directo y permanente con todas las aitoridades relacionadas", entre ellas la Subdelegación del Gobierno, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el conseller de Política Territorial, Arcadi España; la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco; el presidente de la Diputación, José Martí, y el capitán marítimo. A todos ellos les ha agradecido la colaboración